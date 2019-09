Los bancos tiran de una Bolsa que ha subido cerca de un 4 por ciento en dos semanas

El índice Ibex 35 ha cerrado en 9.137 puntos, con alza de un 0,6 por ciento. Acumula en esta semana una revalorización del 1,7 por ciento. En lo que va de septiembre a sumado ya un 3,69 por ciento. Que no está nada mal. En las últimas horas los mercados han saludado y han cotizado la menor incertidumbre en el decorado geopolítico. Los inversores han agradecido la mayor distensión en el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos. Se espera, de hecho, que esta ocasión “sea la buena” y que las dos mayores potencias económicas del mundo sean capaces de darle un empujón importante a las negociaciones. La semana que viene se reunirán funcionarios de medio nivel de ambos países, para preparar los contactos a gran nivel a comienzos de octubre. Los bancos han tirado hoy con fuerza de la Bolsa. Caixabank y Sabadell por ejemplo, han cerrado el día con una ganancia superior al 7 por ciento. Ambos se han revalorizado un 13 por ciento en esta última semana. Tampoco lo han hecho mal Santander y BBVA, que han sumado un 8 por ciento en los últimos cinco días.

Las acciones financieras han digerido bien la impresión de que tendrán que convivir con un precio del dinero que no subirá, por lo menos, en los próximos dos o tres años. Los bancos, además, han asumido sin despeinarse el aumento de la facilidad de depósito que anunció ayer el BCE. Lo incrementó del 0,4 al 0,5 por ciento. Es la penalización que deben pagar las entidades financieras por dejar aparcados sus excedentes de liquidez en el BCE. El lado bueno es que la autoridad ha escalonado su aplicación para que no sea tan negativa y costosa para las entidades financieras. Además, después de analizar las opiniones de la abogacía europea sobre los contratos referidos al IRPH, (el índice de referencia en el mercado hipotecario), los inversores creen que estos contratos no serán considerados ni nulos, ni abusivos por la justicia. Al menos en bloque. Serán los tribunales los que decidan si a cada cliente se le informó suficientemente o si hubo falta de transparencia. Así que en principio parece que el sector no tendrá que hacer frente a indemnizaciones masivas. En consecuencia, los bancos han subido en Bolsa en esta semana. Y mucho.

En los demás mercados, el euro ha llegado a tocar el cambio de 1,11 dólares ante la creciente probabilidad de que la Reserva Federal de EEUU reduzca el predio del dinero en su reunión de la semana que viene. Hoy se ha conocido que las ventas al por menor en EEUU han aumentado más de lo que se esperaba. Han crecido cuatro décimas, cuando se esperaba la mitad.

El petróleo ha perdido fuelle, se paga a 60 dólares por barril, -rozaba los 63 hace un par de días- ante las previsiones de menor demanda que maneja la Agencia Internacional de la Energía. Además, la OPEP no baraja nuevos recortes en su producción. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España se reduce a 75 puntos con el rendimiento del bono a diez años en el 0,30 por ciento. Hace solo una semana marcaba mínimos por debajo del 0,1 por ciento. Por su parte, el bono alemán equivalente ofrece un menos 0,45 por ciento. A comienzos de mes alcazaba el menos 0,70 por ciento y marcaba mínimos históricos.