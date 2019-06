Los bancos lastran a la Bolsa, mientras sube el euro y se dispara el petróleo

Los bancos han sido, una vez más, una rémora para el conjunto del mercado bursátil. Al sector financiero le hace mucho daño el horizonte marcado por tipos de interés bajos durante mucho tiempo en Europa, que incluso pueden ser negativos en un futuro no muy lejano. Según un reciente estimación de los analistas de Morgan Stanley, las entidades financieras verán cómo su beneficio se reduce en conjunto como media en un 4 por ciento, como consecuencia de la intención del Banco Central Europeo de dejar un año más el precio del dinero en el cero por ciento o incluso situarlo por debajo de ese nivel. Las acciones bancarias se ven penalizadas porque se reducen sus márgenes y empeora la rentabilidad de su negocio tradicional. Las tibias previsiones de crecimiento económico presionan también las cotizaciones de los bancos. Y no está claro que su efecto negativo pueda verse contrarrestado por las inyecciones de liquidez que comenzarán a realizarse a partir de septiembre.

Han destacado hoy las caídas de Bankia y Sabadell. Algunas voces no descartan una fusión entre ambas entidades. Bankia estudia rebajar sus previsiones de beneficio para este ejercicio, aunque mantendrá el dividendo. Importante paso atrás también en Caixabank. El fondo soberano de Noruega, ha superado el 3 por ciento del capital del banco. Las acciones Caixabank son unas de las más débiles de toda la Bolsa en este año, con una caída acumulada del 20 por ciento. Cotiza por debajo de los dos euros y medio.

Con las entidades financieras en contra, el mercado bursátil no ha podido celebrar el convencimiento de que los grandes bancos centrales tomarán las medidas que sean necesarias para evitar un mayor deterioro de la actividad económica. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo lo han dejado bastante claro en los últimos días. Los analistas atribuyen una probabilidad del 80 por ciento a que la Reserva reduzca su tipo de interés en el siguiente consejo previsto para finales del mes de julio. Los expertos creen que el Banco Central Europeo bajará el precio del dinero antes de fin de año, como consecuencia de la caída de la inflación y el enfriamiento de economía. El próximo consejo del BCE se celebrará el 25 del mes próximo.

El último boletín económico del BCE señala que se está produciendo un gradual debilitamiento y una pérdida de impulso en el crecimiento. Más claro, agua. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, cree que la inflación se va a deteriorar en los próximos meses, se va a reducir, por lo que el BCE está preparado para actuar. Por cierto, que Guindos hoy no le ha hecho ningún favor al sector bancario, al asegurar que el objetivo del BCE no es facilitar la rentabilidad de los bancos. Se diluyen las esperanzas de que la autoridad monetaria europea suavice la facilidad de depósito. En su último consejo, el BCE no ha tratado siquiera sobre cómo suavizar el impacto del tipo de depósito negativo (menos 0,4 por ciento) sobre la rentabilidad de los bancos. Es la penalización que cobra el BCE a los bancos que dejan aparcado su dinero en el Banco Central.

Por su parte, Olli Rehn, uno de los miembros del consejo de gobierno del Banco Central Europeo, ha confirmado lo que dejó entrever el otro día el presidente de la entidad, Mario Draghi. Ha asegurado que el BCE está listo para actuar si no mejoran las condiciones económicas. Rehn constata que las tensiones comerciales internacionales han impactado en la actividad económica, aunque no espera una recesión.

Por su parte, el Banco de Inglaterra ha rebajado sus previsiones de inflación y de crecimiento del PIB, al tiempo que ha advertido sobre los riesgos de un Brexit duro. Espera un crecimiento ceo en el trimestre actual en el Reino Unido. El banco central británico no ha dejado tan claro como el BCE y la Reserva su disposición a rebajar el precio del dinero, pero ha aumentado notablemente sus prevenciones y sus mensajes de cautela.

Sube el euro, se acerca a 1,13 dólares. Se cambia exactamente por 1,1290 esta tarde. El presidente Trump estará contento ya que teme como a un nublado un dólar demasiado fuerte. Los analistas no esperan gran cosa de la próxima temporada de presentación de resultados trimestrales en Estados Unidos. Los expertos creen que los beneficios empresariales de las compañías que componen el índice S&P 500 se reducirán en torno a un 2,8 por ciento en el segundo cuarto del año. El conjunto del ejercicio las ganancias de las grandes empresas puede aumentar tan sólo un escaso 2,5 por ciento. La rentabilidad del bono de Estados Unidos a diez años se ha movido en algunos momentos del día por debajo del 2 por ciento. Algo que no se veía desde hace cerca de dos años y medio.

El rendimiento de los bonos españoles a diez años ha marcado hoy nuevos mínimos históricos en el 0,37 por cierto, aunque esta tarde se mueve en 0,30. La prima de riesgo se sitúa por debajo de 70 puntos básicos. El Tesoro español ha colocado hoy bonos y obligaciones por importe de 3.490 millones de euros. El rendimiento de los bonos a tres años y las obligaciones a cinco profundiza en terreno negativo. El Tesoro cobra a los inversores que colocan su dinero en estos títulos. Un o,40 y un 0,18 por ciento, respectivamente. La rentabilidad de las obligaciones a quince años se ha reducido sustancialmente hasta el 0,88 por ciento.



El petróleo se ha disparado. Ha subido cerca de un 4 por ciento hasta 64,40 dólares por barril, impulsado por el derribo de un dron de Estados Unidos por parte de un misil iraní en el estrecho de Ormuz. Se ha vuelto a disparar la tensión bélica en el golfo Pérsico. El presidente Trump, en un tono muy amenazador, ha asegurado que Irán ha cometido un gran error. El oro se mueve en sus precios más altos desde hace algo más de un año. Supera los 1.340 dólares por onza. Ha llegado a rozar en algunos momentos los 1.370 dólares, que es su pecio más elevado desde mediados desde 2014.