Los avales públicos del Gobierno, agotados antes de estar disponibles

Han pasado casi tres semanas desde que el Gobierno aprobó la línea de avales públicos de 100.000 millones de euros destinada a préstamos a empresas afectadas por el parón de actividad del coronavirus. Hoy, por fin, estarán operativos los primeros 20.000 millones. El problema es que la demanda, de pymes y autónomos sobre todo, ha sido tal que “se van a quedar cortos”, según cuenta a COPE una entidad financiera. El Ejecutivo ya tiene que ir pensando en activar el segundo tramo.

Lo que se busca con estas líneas es garantizar que tengan liquidez para atender el pago de salarios, facturas o impuestos. La mitad del primer tramo está dirigido a empresas y el resto, a pymes y autónomos. En este último caso, el Estado cubrirá el 80% de un posible impago.

Desde hoy las entidades financieras pueden remitir las operaciones aprobadas a través de la plataforma informática del ICO. La línea de avales cubrirá créditos concedidos desde el 18 de marzo. El ministerio de Economía ha confirmado en una nota que los primeros 20.000 millones se han repartido en función de las cuotas de mercado que tiene cada banco en el segmento de autónomos y pymes, por un lado, y en el de grandes empresas, por otro. Con eso, lo que se ha buscado es que no compitan entre sí como ocurrió en los años de la recesión.

Los bancos deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de septiembre y no podrán utilizar los avales para refinanciar anticipadamente créditos preexistentes. El Gobierno controlará que las entidades no disparen los precios de los préstamos y que no comercialicen productos asociados como un seguro.

Una vez se haya utilizado este primer tramo, el Gobierno habilitará uno nuevo, cuyas características se determinarán en su momento. Pueden variar. Algunas entidades ya han pedido que se aumente la cantidad destinada a pymes y autónomos, que está siendo los más afectados, y el porcentaje avalado.