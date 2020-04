Los 314.000 bares y restaurantes de España, cerrados ahora a cal y canto

La imagen de esta época era la de bares, terrazas y restaurantes a pleno rendimiento. La Semana Santa era el inicio de la temporada fuerte en la que la hostelería comenzaba a salir del simple día a día de la liquidez, y despegaba. Pero hoy es uno de los sectores más castigados por esta crisis. En España hay 314.000 bares y restaurantes, cerrados ahora a cal y canto, que daban empleo a más de un millón y medio de trabajadores.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo a finales de Marzo, un 14% estaban ya en el paro. Más de 182.000 empleados. Una cifra que no es nada comparada con lo que se augura a finales de abril porque no se han podido tramitar la mayoría de los ERTEs ante la lentitud de los papeleos, el colapso y las contradicciones entre las distintas administraciones. Otros muchos optaron por dar vacaciones los últimos días de marzo a la espera de acontecimientos, pero los fondos se terminan, no hay ingresos y están ya a la cola para tramitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

Los primeros en cerrar y los últimos en abrir

Fuentes del sector auguran que el confinamiento hasta el 26 de Abril hará perder 40.000 millones, y es el mejor escenario. Si continua hasta finales de mayo costará más de 300.000 puestos de trabajo. Fueron los primeros en cerrar y serán, están convencidos, los últimos en abrir.

Según Hostelería de España, la letra pequeña de los ERTES es muy difícil de aplicar en este sector porque las cifras de empleo anterior a la crisis no se van a poder mantener en los 6 meses siguientes a la reapertura de los establecimientos tal y como el Gobierno exige a las empresas que se acojan a estos expedientes.

Cuando inviertes todos los ahorros en tu negocio

Y muchos no saben ni siquiera si podrán abrir de nuevo. Es el caso de Josu, un guipuzcoano que hace 3 años abrió un bar restaurante en Madrid. Lo montó con unos ahorros y ahora comenzaba verle el color. Con la terraza ya preparada y funcionando pensaba en esta Semana Santa cuando saltó la crisis:“Se me han acabado los fondos, y si no encuentro un crédito flexible no podré volver a funcionar, necesito un motor para volver a empezar”

“No podré pagar ni la luz”

Ahora ocupa sus días entre la gestora y las continuas llamadas a los bancos. “A finales de marzo pagué los impuestos y los recibos, pero si esto se alarga no sé si voy a poder pagarlos en mayo”. Ni siquiera el recibo de la luz “desconecté todo lo que podía pero varias cámaras estaban llenas y no pude apagaras”. Josu lleva su negocio con 3 empleados que están con ERTE y uno de ellos lo está pasando especialmente mal. Es un chico muy joven que no tiene respaldo económico y vive al día... “ en abril no puede pagar ya el alquiler y no sabe cuándo va a cobrar la prestación” . Las noticias son que los primeros comenzaran a cobrarse en mayo.