Leopoldo Abadía: La COVID ha sido el detonante de una crisis que ya existía

Gemma Bastida

A sus 86 años, el economista Leopoldo Abadía publica su duodécimo libro, "Sonriendo bajo la crisis", en el que anticipa el nuevo paradigma que vive el mundo, una crisis social, política y económica que existía ya antes de la irrupción de la COVID-19, el "petardazo" definitivo que lo cambia todo.

Abadía (Zaragoza, 1933) comenzó a escribir el libro en 2019, tras percatarse de la gran cantidad de cambios que ha sufrido el planeta "en todos los aspectos y niveles", como el brexit, la guerra comercial EEUU-China, el frenazo de la zona euro, el cambio climático o el 'procés', y que suponen unas nuevas reglas de juego, lo que él denomina el "cambiazo", según explica en una entrevista con EFE.

La previsión era lanzar "Sonriendo bajo la crisis" (Espasa) a mediados de marzo, pero entonces irrumpe la epidemia de coronavirus en España, se decreta el estado de alarma y el mundo se para.

Abadía se ve obligado a revisar el texto para hablar de la pandemia, pero no tiene que reescribir nada, todo sigue vigente. Solo tiene que añadir un último capítulo dedicado a la COVID-19, el "detonante" que acelera el cambio mundial del que él ya advierte en el libro.

Para el autor, esta crisis es mucho peor que la del año 2008, en primer lugar porque no es una crisis, sino varias a la vez, y en segundo lugar porque directa o indirectamente afecta a todo el mundo y no solo a parte de él.

"Esta crisis es una animalada. Nadie sabe cuál es realmente la dimensión del problema y se ha juntado todo: la crisis sanitaria, económica, política, social...", sostiene Abadía, autor de obras como "La crisis ninja y otros misterios de la economía actual" (Espasa, 2009) o "La hora de los sensatos: Una solución práctica a todos los problemas que nos ha traído la crisis" (Espasa, 2010).

"Esto es llamar a las cosas por su nombre: estamos en guerra. Una guerra mundial en la que todos estamos en el mismo bando. Por ahora, nos defendemos del enemigo. Un día atacaremos. Dios quiera que sea pronto", afirma Abadía, que anima a la ciudadanía a mantener la cabeza "lo más fría posible", a "no rendirse" y a "pensar que de esta hay que salir y saldremos", por mucho que cueste.

De hecho, el título de su nuevo libro está inspirado en "Cantando bajo la lluvia", película en la que Gene Kelly baila y canta 'Singing in the rain' bajo una intensa lluvia y "con un paraguas que no le sirve de nada", a pesar de que durante el rodaje de esta mítica escena, recuerda Abadía, el actor estaba a treinta y nueve de fiebre.

Esta es la actitud que debemos tener ante la crisis y por eso, señala el economista, "el chaparrón que suponen estos cambios", por "dramáticos" que sean," no debe ser una excusa para no seguir luchando".

España deberá pagar un alto precio ante esta nueva crisis, al dispararse la tasa de desempleo, los ERTE, el gasto sanitario y la pobreza, una elevada factura que requerirá de la ayuda de los socios europeos, que en opinión de Abadía "no se fían" de este país ni de sus gobernantes, cuya gestión suspende.

"Con una buena gestión política nuestra se podría sacar mucha ventaja de ser europeos, pero ves la cuadrilla de ministros que tenemos y piensas: ¿de qué van? ¡Si hoy dicen blanco y mañana negro!", señala el autor.

Especialmente crítico se muestra Abadía con Podemos, los socios de Gobierno del PSOE, a quienes acusa de aprovechar la actual situación para sacar "ventajas políticas".

"Pablo Iglesias dice que el comunismo necesita situaciones excepcionales para avanzar y ahora tiene una situación excepcional. Creo que está aprovechando la situación y los europeos piensan: ¿Vamos a dar dinero a esta nación con este gobernante? Pues no lo dan, o lo retrasan o te chantajean un poco...", afirma Leopoldo Abadía.

El autor no se atreve a predecir lo que pasará cuando todo esto se acabe, pero sí sabe cuál debe ser el objetivo único de toda la clase política: la lucha contra la pandemia.

Hasta que la crisis pase, Abadía también cree que "no iría mal que nos acordásemos un poco de Dios. No vaya a ser que exista". EFE