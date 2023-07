Las familias españolas se decantan por las Letras del Tesoro ante la baja remuneración de los depósitos

Aunque las familias están teniendo que dedicar una mayor parte de la renta disponible para cubrir el aumento del coste de la vida, la tasa de ahorro de los hogares ha subido ligeramente hasta el 11,8% en el primer trimestre de 2023.

Algunos buscan la manera de sacarle la mayor rentabilidad posible invirtiendo en deuda pública. De hecho, aunque ya no veamos las colas a las puertas del Banco de España, una imagen muy llamativa que nos llegaba a principios de febrero, continúa el furor por las Letras del Tesoro.

Hasta la última subasta realizada por el Tesoro hace una semana, se ha emitido un total de 47.208 millones de euros en estos títulos a corto plazo. Esto representa el 56% del objetivo de la emisión para todo el año, que asciende a 84.300 millones. Y los hogares españoles han adquirido un total de 10.096 millones de euros en letras, lo que equivale al 21% del total emitido por el Tesoro desde enero.

Las letras que vencerán el verano que viene ofrecen un interés superior al 3,8%. Es decir, para una inversión de 10.000 euros, la ganancia a obtener será de 380 euros. Joaquín Robles es analista de XTB y espera que la que rentabilidad siga creciendo aunque “cada vez de manera más limitada, ya que está muy condicionada por la evolución de los tipos de interés. Pero se espera que durante los próximos meses sobrepase la barrera del 4%”.

La tendencia es muy clara y aunque a día de hoy el interés de los hogares españoles por este tipo de producto sigue siendo elevado, sus inversiones cada vez son menores. “Lo que más retrae es que durante el tiempo de duración de la letra no tienes capacidad de uso de ese dinero”, explica Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. “En la medida en la que no tengas un ahorro o no sabes si puedes dejar libre esa cantidad de dinero te hace menos proclive a comprar esas letras”, añade.

Letras vs depósitos. ¿Qué es mejor?

Hasta el momento los bancos se han resistido a remunerar los depósitos porque tenían suficiente liquidez. Pero algunos analistas esperan que la banca comience a pagar por ellos paulatinamente, algo que mermaría la demanda de las Letras del Tesoro.

El interés medio de los depósitos a plazo de hasta un año se situó en mayo en el 1,64%, según los últimos datos del Banco de España. Si se compara con la remuneración que se ofrecía en la última subasta de las letras del Tesoro a 12 meses, el Estado paga casi un 132% más que los bancos por los ahorros de los españoles. En cuanto alcancen una rentabilidad similar los pequeños inversores podrían empezar a decantarse por mantener su ahorro en los bancos, ya que “tanto el estado como la banca española son emisores solventes, pero para los inversores es más cómodo contratar productos de inversión desde su propia entidad bancaria”, explica Joaquín Robles, analista de XTB.