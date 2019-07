Las empresas gasistas continúan lastrando al conjunto del mercado bursátil

Los inversores dudan una vez más. No está claro por dónde van a ir los tiros de los mercados en los próximos días, así que los bolsistas tienen que depositar en una balanza los aspectos positivos y los que no son tanto. Entre los primeros, la menor tensión entre China y Estados Unidos que retoman las negociaciones, la decisión de la CE de no abrir procedimiento sancionador a Italia por déficit excesivo o la esperanza de tipos de interés más bajos. Entre los factores negativos, los síntomas de enfriamiento de la actividad económica, la incertidumbre sobre el Brexit o el incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán después de que Teherán haya superado los límites del pacto nuclear.

De momento en la Bolsa pesa más el platillo negativo. Pero las cosas pueden cambiar a lo largo de la sesión. De momento, el índice Ibex 35 baja un 0,10 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca 9.330 puntos. Hoy ya ha apuntado buenas maneras. Ha entrado algo de dinero para valores clave con cierta rapidez por debajo de los 9.300 puntos.

Vuelven a sufrir las empresas gasistas, en especial Enagás, ante la regulación más desfavorable que va a afectar al sector. En negativo también la aerolínea hispano británica IAG, que podría sufrir una sanción por la sustracción de datos de clientes. Aguantan los bancos, tras la fuerte reestructuración que va a realizar el Detusche Bank, mientras suben ligeramente Inditex y Repsol. La Bolsa de Atenas ha abierto prácticamente en tablas, después del giro a la derecha que se ha producido tras las elecciones de ayer en Grecia.

Esta semana se presenta muy pobre en cuanto a grandes indicadores económicos. No se esperan grades cifras, de esas capaces de mover por sí solas a los mercados. Pero no faltarán referencias que sirvan para calibrar cómo evoluciona la actividad económica y en consecuencia, para intuir los posibles movimientos de los grandes bancos centrales. Esta semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá ante el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Los mercados le escucharán con atención en busca de pistas sobre posibles movimientos en el precio del dinero. Los mercados barajan elevadas probabilidades de que la Reserva baje sus tipos de interés bien en su próxima reunión, prevista para finales de este mes, bien en la siguiente que tendrá lugar en septiembre.

Hoy se conocerá la confianza del inversor de la zona euro. Los expertos esperan una mejora en este indicador, que puede salir del terreno negativo e incluso apuntar por fin una ligera mejoría. Ya se ha publicado la balanza comercial de Alemania. Los datos no son malos, con un superávit de 18.600 millones de euros y con un aumento de las exportaciones. Por su parte, la producción industrial alemana ha crecido tres décimas, que es algo menos de lo que se esperaba.

El martes la cita es con la subasta de letras del Tesoro español. Coloca títulos a 6 y 12 meses. Ambas ofrecen actualmente rentabilidad negativa. El Estado cobra a los inversores que colocan su dinero en estos títulos. En general, los mercados están convencidos de que los grandes bancos centrales del mundo harán lo que sea necesario para revitalizar la actividad económica, lo que en los últimos días ha hecho caer con fuerza la rentabilidad de toda la deuda pública.

El miércoles se esperan la producción industrial y la inflación de China. Son referencias que los mercados siempre siguen con ojo atento. El jueves la cita es con los datos de inflación en Alemania, en Francia y sobre todo en EEUU. Pueden condicionar los próximos movimientos de la Reserva Federal y el BCE. La inflación española se conocerá el viernes.