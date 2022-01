Las constructoras avisan de que peligran los fondos europeos

Se han dejado concursos públicos desiertos porque las constructoras pierden dinero. La cuantía de las licitaciones no se ha actualizado con el aumento de los costes de los materiales de construcción. Y esto ocurre cuando deben llegar nuevos fondos europeos para financiar decenas de proyectos.

Si no hay proyecto licitado, no hay fondos europeos y los constructores avisan de que esto puede ocurrir si las administraciones públicas no aumentan las dotaciones de acuerdo al incremento de los costes. Han quedado desiertos 500 proyectos valorados en 230 millones de euros. Obras de adaptación de colegios a la eficiencia energética, construcción de depuradoras, desoladoras... No se está acudiendo a la licitación por los precios tan bajos de los pliegos. Son trabajos similares a los que van destinados los fondos Next Generation. “¡Cuando ha empezado a llegar el goteo de obras desiertas hemos pensado, cuidado! O adaptamos esos precios a los del mercado o este primer semestre que es especialmente sensible de cara al examen que tenemos a finales de año en Europa… Eso es lo que nos ha preocupado”. Son palabras de Pedro Fernández, presidente de la confederación Nacional de la construcción.

El Estado paga con precios de 2018

Han quedado desiertos por ejemplo las obras de ampliación y reforma del Hospital Universitario de Cabueñes (Asturias) por 37 millones de euros, o la mejora de la eficiencia energética y térmica de diversos colegios públicos en Extremadura con 8 millones. Asegura que las administraciones presupuestan con precios de 2018 cuando los costes de los materiales se han elevado un 48 %. “Hacienda ha reconocido que los materiales bituminosos han un 48,36 con lo que supone para una obra de conservación de carreteras, una nueva carretera o un asfaltado de un Ayuntamiento”. Y sentencia que cuando lleguen los fondos “el problema es que se liciten con estos precios fuera de mercado”. El sector de la construcción en España tiene todo lo necesario para realizar todos estos proyectos que van desde nuevas infraestructuras de telecomunicaciones pasando por plantas de reciclaje, nuevas formas de energía... “lo hacemos todos los días” pero las empresas aseguran que no cuadran los números.

“Han sacado proyectos de los armarios”

Resume la situación con esta frase “han sacado proyectos de los armarios, pero no se han actualizado los precios". La situación del sector es que el 40% de las constructoras están retrasando paralizando o directamente cancelando obras ya licitadas, el 75% ha sufrido retrasos de materiales o desabastecimiento y el 95% han visto afectadas sus cuentas por los sobrecostes. Ya se está notando en el empleo, según la EPA (encuesta de Población Activa) se han perdido 7.700 trabajadores en diciembre y puede empeorar.