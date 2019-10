Las Bolsas que mueven entre el optimismo sobre la guerra comercial y la incertidumbre sobre el Brexit

La Bolsa arranca la sesión de este martes con poca tela que cortar. Se frena después de las subidas de ayer y las de la semana pasada. En lo que va de año la revalorización acumulada supera de nuevo el 10 por ciento. Los gráficos de los analistas técnicos señalan que la Bolsa puede lanzarse a un fuerte movimiento alcista si supera con solvencia el nivel de los 9.600 puntos. Hoy el índice Ibex 35 baja apenas un 0,10 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 9.395 puntos. Ha recuperado los niveles que tenía en el mes de mayo y los está defendiendo con relativa facilidad. Los más optimistas sitúan el horizonte posible en la zona redonda y “psicológica” de los 10.000 puntos. Hoy suben Repsol, las acereras, Telefónica y el Banco Santander. Flojean las eléctricas y Viscofán, que publicará sus cuentas el jueves.

Los inversores vuelven sus ojos una vez más hacia el Reino Unido, donde el gobierno presenta al Parlamento de Westminster la ley para la salida de la Unión Europea. La libra esterlina cotiza ligeramente por debajo de 1,30 dólares, pero se mantiene firme después de las últimas subidas. El euro se mantiene estable en 1,1150 dólares. Los expertos del banco estadounidense Goldman Sachs estiman que la libra podría subir hasta 1,35 dólares en el corto o medio plazo, ya que se ha reducido la probabilidad de un Brexit sin acuerdo.

Hoy arranca en España una nueva temporada de presentación de resultados empresariales. Ha abierto el fuego Enagás. Su beneficio neto ha crecido un 2,3 por ciento al cierre del tercer trimestre del año, hasta 333 millones de euros. Su facturación, sin embargo, se ha reducido en ese periodo un 1,3 por ciento, hasta 872 millones.

El viernes le toca el turno al Banco Sabadell. Los analistas creen que ha ganado más de 200 millones de euros al cierre del tercer cuarto del año, frente al beneficio de 127 millones contabilizado en el tercer cuarto del pasado ejercicio. Los expertos creen que la mayor parte de las entidades financieras españolas cotizan con fuertes descuentos respecto a su valor en libros, aunque no tanto sobre sus precios objetivo. Es un dato. El Banco Santander intenta recuperar los 4 euros por acción. La entidad ha vendido su filial de Puerto Rico a First Bank por 990 millones de euros. BBVA se acerca a los cinco euros por título. Entre los valores más pequeños, cae con fuerza Supermercados Dia, que probablemente aprobará hoy en su junta general de accionistas su ampliación de capital por 605 millones de euros.

Hoy ayudan a las Bolsas también las referencias procedentes de la guerra comercial. China ha confirmado que se han hecho importantes avances en las negociaciones con Estados Unidos. Se espera que los presidentes ambos países firmen un acuerdo aprovechando la “cumbre” del foro Asia Pacífico que se celebrará a mediados de noviembre.

Ese acuerdo, de todas formas, no significará necesariamente una rápida mejora de la actividad económica. Sus efectos balsámicos sobre el comercio mundial tardarán en notarse. De hecho, los expertos creen que la Reserva Federal de Estados Unidos volverá a bajar el precio del dinero en su reunión de finales de mes, aunque también esperan que luego deje pasar bastante tiempo antes de tomar nuevas medidas en uno u otro sentido. Por tanto, no se esperan movimientos en la reunión de mediados de diciembre. Ni en los siguientes a no ser que ocurra algún terremoto económico que exija medidas urgentes.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España ha bajado hasta 63 puntos, con la rentabilidad de los bonos a diez años en el 0,28 por ciento. El “bund” alemán ofrece un menos 0,35 por ciento. El rendimiento de lo bonos de Estados Unidos alcanza el 1,80 por ciento. El petróleo baja, se aleja de los 60 dólares por barril. Esta mañana el crudo del Mar del Norte se paga a 58,90 dólares.