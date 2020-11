Las Bolsas europeas abren con un severo batacazo ante las dudas electorales en Estados Unidos

La Bolsa arranca el día teñida de rojo, con los inversores muy pendientes del recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No sólo este país está en vilo, también el resto del mundo. En las dos últimas sesiones los mercados europeos habían cotizado al alza la posibilidad de que el candidato demócrata llegara al número 1.600 de la avenida de Pensilvania en Washington D.C. Apostaban, además, porque lo hiciera con suficiente holgura como para evitar impugnaciones. Ahora los mercados ya no están tan seguros. El "tsunami azul" de Biden al final no se ha producido. El actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha vuelto a crecerse ante las encuestas adversas y tiene posibilidades de conseguir su reelección. El recuento de los votos adelantados y por correo es decisiva. La incertidumbre vuelve a lastrar a los mercados.

La Bolsa de Europa prefiere a Biden, pero Wall Street es más de Trump, aunque tampoco pondría mala cara si Biden gana y logra hacerse con el control del Senado, -ya que domina ya el Congreso-, lo que permitiría sacar adelante el nuevo plan de estímulo fiscal que tanto desean los mercados.

Todo está en el aire

Pero ahora todo está en el aire. El dinero busca refugio en el mercado de deuda pública, lo que hace subir el precio de los bonos y bajar su rentabilidad. Hoy las obligaciones españolas a diez años ofrecen un rendimiento inferior ya al 0,10 por ciento. Algo nunca visto. Paralelamente, la posibilidad de que Trump conserve la presidencia está haciendo subir el precio del petróleo. El crudo tipo West Texas de EEUU supera los 38 dólares por barril, mientras el Brent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga a más de 40 dólares. Por su parte, el euro baja, se cambia por 1,1640 dólares.

El índice Ibex 35 baja a la apertura un 2,4 por ciento hasta 6.590 puntos. Caen todos los grandes valores, en especial los bancos y las empresas relacionadas con las energía renovables. Hoy se publican los resultados de Endesa y Cellnex. Son sus cuentas al cierre del tercer trimestre. Ya se sabe que Cellnex ha perdido 84 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a los números rojos de 12 millones en el mismo periodo del pasado ejercicio. Sus acciones son hoy unas de las pocas que sube.

Dentro de casa, los inversores están más que preocupados por las consecuencias que un nuevo confinamiento puede tener sobre la actividad económica. De hecho parece que la recuperación del crecimiento del tercer trimestre no tendrá continuidad en el cuarto y está muy en duda la recuperación prevista para el próximo ejercicio. Hoy se publicarán los indicadores de actividad en el sector servicios, tanto en Europa como en Estados Unidos. Seguramente van a ser bastante peores que los datos de actividad manufacturera que se conocieron el lunes. En el conjunto de la zona euro ha crecido la actividad fabril mucho más de lo que se esperaba. El índice PMI ha pasado en Europa ha mejorado desde 53,7 hasta una lectura de 54,8, gracias sobre todo a la pujanza del sector industrial de Alemania. A pesar de esta mejora en el mes, los analistas del instituto económico germano DIW consideran que el PIB alemán puede contraerse en torno a un 1 por ciento en el conjunto del cuarto trimestre, debido al confinamiento parcial de la población.

En los mercados asiáticos, la noticia hoy es la suspensión de la salida a Bolsa de Ant Group, la filial del gigante Alibabá. La oferta de acciones alcanzaba los 37.000 millones de dólares. Una operación que iba a superar los 29.000 millones de dólares de la salida a Bolsa de la petrolera saudí Aramco. Pero de momento no ha podido ser y la empresa árabe mantiene el trono.