Las Bolsas agradecen la tregua de 90 días en el veto de Estados Unidos a Huawei

Los mercados se han permitido un respiro tras conocerse que Estados Unidos ha retrasado tres meses la entrada en vigor del veto a Huawei. Se alivia ligeramente la tensión. Algo es algo. Las Bolsas chinas han subido hoy entre un 1,5 y un 2 por ciento, mientras Wall Street recupera esta tarde parte del terreno perdido en la turbulenta sesión de ayer. Además han reaccionado también las plazas financieras europeas. Las acciones de Apple, que ayer cayeron más de un 3 por ciento ante el temor a que China responda con un boicot al fabricante del Iphone, recuperan hoy más de un 2 por ciento a media sesión. Reaccionan también los fabricantes de semiconductores y de microprocesadores. Con estos referentes, el índice Ibex 35 ha cerrado hoy en 9.239 puntos con alza de un 0,43 por ciento.

La idea que subyace en el ánimo de los más optimistas es que tres meses son un mundo. Que a fin de cuentas 90 días es tiempo suficiente para que Estados Unidos y China incluso consigan desatrancar la situación y alcancen algo parecido a un acuerdo comercial que ponga fin a tanta crispación. La gran esperanza es la cita entre los presidentes de las dos mayores potencias económicas del mundo, que, si no se demuestra lo contrario, sigue viva para finales de junio. Concretamente en la “cumbre” del G-20 que se celebrará los días 28 y 29 en Osaka, Japón. Todavía se pueden arreglar las cosas, a pesar de que el nivel de la confrontación ha alcanzado proporciones demasiado. Son esperanzas frágiles, pero son las únicas que permite la actual situación.

Los mercados se han apoyado hoy en la mejora del índice que mide la confianza del consumidor en la zona euro. Ha pasado desde menos 7,3 a menos 6,5 puntos. Una guarismo mejor de lo que esperaban los analistas. Pero también ha habido un pequeño jarro de agua fría. La OCDE ha rebajado hasta el 3,2 por ciento sus estimaciones de crecimiento mundial, aunque espera un repunte hasta el 3,4 en el próximo ejercicio. La guerra comercial entre china y Estados Unidos es la culpable de buena parte de la ralentización. Para España espera un crecimiento del 2,2 por ciento este año y del 1,9 en 2020.

En el capítulo micro económico, ha subido con fuerza la acción de Ferrovial, que se ha hecho con el contrato para la construcción de un túnel por debajo del río Tamesis en Londres por importe de mil millones de euros. por el contrario, se ha tambaleado hoy en Bolsa la constructora San José tras conocerse un nuevo retraso en la aprobación de la llamada “operación Chamartín”, un gran proyecto de desarrollo urbanístico en Madrid. Sus acciones han perdido un 10 por ciento. sigue desplomándose la empresa gallega de celulosas Ence. En lo que va de año la caída alcanza ya el 30 por ciento. cotiza menos de cuatro euros, cuando hace seis meses rozaba los 9 euros por título. Supermercados Dia ha vivido toda una montaña rusa en Bolsa. Ha cerrado con pérdida de un 4 por ciento, cuando esta mañana subida ese mismo porcentaje. El valor ha respondido con dudas, a pesar del acuerdo que alcanzó ayer in extremis la empresa con sus acreedores. El Banco Santander, el principal acreedor del grupo de distribución, ha firmado el acuerdo de refinanciación, lo que abre la puerta a la ampliación de capital prevista y aleja el fantasma del concurso.

En los demás mercados, el petróleo pierde fuelle se paga a menos de 72 dólares por barril, a la espera de la “cumbre” de la OPEP que se celebrará a finales de junio. Arabia Saudí ha asegurado que no prevé escasez de oferta de crudo en el mercado, por lo que no incrementará sus exportaciones. Se espera que la OPEP decida mantener los recortes en la producción que se decidieron en la última reunión a la que asistieron también otros países, como Rusia.

En el de divisas, destaca la subida que experimenta esta tarde la libra esterlina, que ha pasado en pocos minutos de menos de 1,27 a casi 1,28 dólares. Según los rumores de mercado, la primera ministra británica, Theresa May, no descareta celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit.