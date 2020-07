Las agencias de viaje, en jaque: el coronavirus las deja heridas de muerte

La remontada no termina de llegar para las agencias de viajes. Son unas 9500, en su mayoría autónomos o microempresas que no tienen el suficiente músculo como para poder aguantar el desplome del turismo que ha traído la pandemia. El 21 de junio se levantaba el estado de alarma, se restablecía la movilidad y en julio se abrían las fronteras europeas pero las reservas no terminan de llegar.

Las agencias facturaron en 2019 unos 21 mil millones de euros y se espera una caída del 70% de los ingresos para este año y del 40% para el siguiente. Con estas cifras no es de extrañar que desde el sector se alerte de que 6 de cada 10 agencias de viajes podrían echar el cierre en lo próximos meses.

La facturación ahora mismo es un 80% más baja que hace un año. Nos lo ha contado a COPE Carlos Garrido. Tiene dos agencias de viajes en el centro de Madrid, con 10 empleados acogidos a un erte. La situación es muy complicada porque no se venden grandes viajes, no se puede ir a América o a Asia y el turismo de empresas y congresos apenas se mueve. "Es muy poca gente la que entra, y la mayoría eligen turismo de proximidad", señala.

Además, las compañías aéreas han reducido las rutas al 15 ó 20%. Carlos confía en la temporalidad del problema pero pide al gobierno que extienda los ertes y ayudas directas al consumidor para evitar cierres.