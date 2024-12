Una española se va a Noruega a trabajar como enfermera y alucina con el encargo que recibe fuera de su turno: "Raro"

La enfermería en España sigue siendo una de las más deficitarias en Europa, con una media de 6 enfermeros por cada mil habitantes, lo que supone un déficit de 123.000 profesionales para igualar a nuestros vecinos.

La brecha se hace aún más evidente entre comunidades autónomas: Navarra por ejemplo duplica la tasa de Murcia. Además, según el informe de Recursos Humanos 2023 del Consejo General de Enfermería (CGE), la situación ha empeorado respecto al estudio anterior, cuando se estimaba un déficit de 95.000 profesionales en el sector.

En España, de las 345.000 enfermeras registradas, solo 306.000 están activas. A esto hay que sumarle que casi 50.000 profesionales está previsto que se jubilen en la próxima década, lo que presumiblemente echará más leña al fuego en esta falta de personal. En el caso de comunidades como Andalucía y Madrid lideran el número de enfermeras cercanas a la jubilación.

Como decíamos, si hablamos de la tasa de enfermeras, nos toca a 6 por cada mil habitantes, un número muy por debajo del promedio europeo que asciende a 8, con diferencias regionales significativas que acentúan la desigualdad en los servicios. La atención primaria por ejemplo es especialmente deficitaria, necesitando duplicar su plantilla actual.

Como decíamos el lugar de trabajo influye en el sueldo que se ingrese. No solo puede haber diferencias entre comunidades, también entre países. Es por ello que muchos profesionales opten por cruzar la frontera, aunque no siempre es uno de los motivos que les impulsan a dar el paso.

Laura es precisamente una de las profesionales que han decidido ejercer su profesión fuera de España, concretamente en Noruega. En su cuenta de Tiktok @laura.en.el.valhalla explica el día a día de su trabajo en una pequeña localidad del país nórdico.

Si no te adaptas a otras cosas, realmente no hay sueldo que lo pague @laura.en.el.valhalla Enfermera en Noruega

En su caso, según aclara no vive allí por el "sueldazo".

De acuerdo con los datos de 2024 recopilados por Talent.com, el salario promedio de un enfermero en España puede girar en torno a los 2.600 euros brutos al mes. No obstante, la cantidad puede variar dependiendo de la experiencia, de si el empleo es en el sector público o privado o de la comunidad autónoma en la que se trabaje.

"Muchas veces la gente piensa que cuando estás en Noruega es porque todo es tan malo que a menos que estés cobrando bien, nada compensa".

Es verdad, reconoce que Noruega "no es un sitio que te lo ponga fácil por el clima, el tiempo o el idioma. Es un sitio que si no te adaptas a otras cosas, realmente no hay sueldo que lo pague".

A juicio de esta profesional "no todo en esta vida es el sueldo". "Aunque no lo parezca, Noruega es un sitio que tiene muchísimas facilidades a la hora de encontrar una estabilidad", algo que "por supuesto va a depender muchísimo de a qué te dediques".

En su caso el dinero no era determinante. "Obviamente a nadie le amarga un dulce, pero yo no vine por el dinero, vine principalmente a probar. Al final, con el tiempo, me quedé precisamente por esa estabilidad, por las facilidades que me daban en el trabajo", relata.

Desempeñar un trabajo fuera de España implica adaptarse a costumbres que muchas veces chocan, especialmente como es su caso, si se trabaja en una zona rural.

En otra de sus publicaciones comparte una de las curiosidades de su empleo como sanitaria. ""Aunque parezca un poco raro, en sitios pequeños a veces pasa. Algunos servicios no siempre están disponibles y no se tiene todas las facilidades al alcance". Por eso, explica, "la población echa una mano con pequeñas tareas del día a día".

Y una de estas tareas precisamente le ha tocado a ella, algo que se ha tomado con mucho humor. "Voy ahora a la farmacia a recoger la medicación de un paciente. Me han preguntado si puedo bajar a cogerla y llevarla cuando entre a trabajar esta tarde", señala.

