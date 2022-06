Hipoteca fija o variable: cuál contratar ante el aumento de los tipos de interés

Muchos se echaban este miércoles las manos a la cabeza cuando conocían que la reserva Federal de los Estados Unidos volvía a subir los tipos de interés un 0,75, que sumado a los incrementos acumulados desde marzo, pasaría a situarse en una horquilla de entre el 1,5 % y el 1,75 %. Un aviso esperado que por otro lado insta a la eurozona a "mover ficha y alzar también los tipos cuanto antes mejor", advierte en COPE, la periodista Pilar García de La Granja.

Esta subida no es la causa, sino la consecuencia de una inflación disparada, algo que se busca ahora controlar después de haber pasado años con intereses al 0%. "Ahora pagaremos esas consecuencias", explican expertos en Economía a COPE.es.

HIPOTECAS

La decisión puede afectar de manera muy directa a nuestro bolsillo ya que el coste de los préstamos será mayor para las empresas y las familias. Es el caso de las hipotecas. La subida de los tipos en Estados Unidos no afecta per se a las hipotecas de Europa, pero da el pistoletazo para que el BCE también los incremente.

De hecho el euribor, el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas, ya se ha dispado ante la previsible subida de tipos del BCE. "Se encuentra este jueves al 0,95%, cuando el 1 enero era de -0,49%, un incremento cercano a los 150 puntos básicos en lo que llevamos de año". Esto quiere decir, que "una hipoteca media de 200.000 euros a 30 años, supondría 1.660 euros a pagar más al año (138 euros más al mes), con respecto al 1 de enero 2022", señalan los expertos.

HIPOTECA FIJA O VARIABLE

El euribor se aplica a las hipotecas dependiendo del tipo de contrato que se tenga con el banco por eso la subida no afectaría a todas las hipotecas por igual. El problema es que muchos no se acuerdan cómo las firmaron y por tanto desconocen cómo les puede afectar cualquier cambio. No está de más mirarlo aunque si sirve de pista, la mitad de las hipotecas en España, ha advertido De la Granja, son a tipo variable.

¿Y quétipos de hipotecas que existen? Hay tres:

- Variable: la más demandada en España, el precio se fija cada seis meses o cada año.

- Tipo fijo: se paga el mismo interés durante la vida de toda la hipoteca

- Hipoteca mixta: los 10 primeros años tipo fijo y después variable, según el contrato.

Como consecuencia de una subida, las cuotas de los créditos hipotecarios que tengan tipos de interés variable o mixto "son las que estarían en riesgo de que suba la cuota".

De cara a contratar ahora una hipoteca, el elegir un tipo u otro dependerá de cada cual. "Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro", por eso "si no se quieren sorpresas mejor decantarse por una a tipo fijo, pero si se prefiere arriesgar, entonces un tipo variable"





















Los notarios constatan la estabilización del mercado hipotecario

El número de actas de transparencia y préstamos hipotecarios se estabilizó en los primeros meses de este año tras el notable incremento que registró entre marzo y julio de 2021 por la recuperación del mercado después de los meses más duros de la pandemia del coronavirus.

Según los datos publicados hoy por el Consejo General del Notariado en el tercer aniversario de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), las actas crecieron un 14,5 % interanual en el segundo semestre de 2021, mientras que en los cuatro primeros meses del año se mantuvieron en niveles similares.