Hacienda multará a los propietarios que tengan más de una vivienda si no cumplen este requisito

El 76% de los españoles vive en una vivienda en propiedad (ya sea como dueño o con derecho a usarla), mientras que el 24% reside en alquiler, según un informe de Fotocasa Research. De esos propietarios, hay que tener en cuenta que sólo un 10% de los españoles menores de 25 años tienen una casa propia, así como más del 80% de los mayores de 55 sí que pueden decir que cuentan con un piso o casa propia.

Es por eso que, especialmente para los contribuyentes de esa franja de edad, las novedades que ha incluido Hacienda en la Declaración de la Renta para este 2025 pueden resultar claves si no quieren encontrarse con una sorpresa en forma de multa.

Segunda vivienda y el IRPF

Y es que, el 16% de los españoles cuenta con dos viviendas, mientras que un 4% tienes hasta tres casas o más. Por eso, la Agencia Tributaria ya avisa de que aquellos que cuenten con una segunda vivienda deben declararla debidamente en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), aunque no esté ni alquilada ni en uso en el momento de hacer la Declaración de la Renta.

Según recuerdan desde el portal especializado Tax Down, si la propiedad se encuentra alquilada, los ingresos generados por la renta deben incluirse como 'rendimientos del capital inmobiliario'. Eso sí, el importe del impuesto dependerá del precio del alquiler, así como los gastos deducibles. Pero, ¿qué pasa si la vivienda no genera ingresos? La Agencia Tributaria estipula que se debe declarar igualmente.

De hecho, debe aparecer en el apartado 'Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas' y la carga impositiva se deduce del valor catastral del inmueble.

Multas de Hacienda

Así, Hacienda este año puede multar a aquellas personas que no incluyan esa segunda vivienda en la Declaración de la Renta porque piensen que, al no estar ni en uso ni el alquiler, no es necesario. Y es que, en realidad, este 2025 se considera una 'infracción tributaria', lo que implica multas de más de 100 euros, según la Ley General Tributaria.

Pero, ¿cómo puede darse cuenta la Agencia Tributaria? Lo cierto es que el fisco tiene la capacidad de detectar inmuebles no inscritos mediante el cruce de bases de datos. Una vez halladas discrepancias, puede aplicar multas según la magnitud de la infracción. De hecho, si la propiedad no declarada ha producido rentas no registradas, como alquileres clandestinos, las penalizaciones serán aún más altas. Y, en situaciones extremas, podría incluso considerarse como un delito fiscal, con repercusiones legales aún mayores.