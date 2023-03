Guía práctica de COPE para entender la reforma de las pensiones: "Condena al sistema a un déficit creciente"

El decreto ley de reforma de las pensiones del Gobierno será una realidad este jueves. El debate de convalidación se celebra en el Pleno del Congreso, donde la coalición de PSOE y Unidas Podemos cuenta ya con los apoyos suficientes, sumando los 13 votos de ERC, los seis del PNV, los cinco de Bildu, los cuatro de PDeCAT y los tres de Más País y Compromís, lo que suma al menos 185 diputados, diez por encima de la mayoría absoluta. El PP votará "no" y justifican su voto en contra alegando que el decreto supone "abrir la puerta a rebajar las pensiones de forma clara".

No será hasta 2026 cuando comience a cambiar el periodo de cálculo y a partir de entonces será dual y progresivo, es decir, se podrá elegir entre los últimos 25 años cotizados o contar los últimos 29 y echar los 2 peores. En 2044 ya no se podrá elegir, será la última fórmula. Aumenta el complemento por brecha de género ya desde el año que viene con un 10% de revalorización, otro tanto al siguiente y desde el 2027 suben las pensiones mínimas contributivas y no contributivas.

¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues se ha creado la llamada cuota de solidaridad. Se va a aplicar al sueldo que quede por encima de 54.000 euros y aumentan las cotizaciones por el mecanismo de equidad intergeneracional. La mayor parte correrá a cargo de las empresas, pero no será suficiente, pues FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, se ha sumado a las reservas de la AIREF y avisa de que "se va a condenar al sistema público a un déficit importante y creciente".

Las críticas

¿Por qué no satisface a los empresarios? Porque la patronal lo considera un hachazo a las empresas ya que la sostenibilidad de la reforma consiste en un aumento de los ingresos que recae básicamente en una subida de las cotizaciones a las empresas. Fernando Trías de Bes, economista, escritor, y profesor de economía de bolsillo de La Tarde explicó que "con la nueva reforma la nueva edad de jubilación se va a situar en 2027 en los 67 años" y no va a ser "suficiente para cubrir la jubilación de todo el baby boom".

??? Bolaños responde en COPE al editorial del Financial Times cuestionando la reforma de las pensiones de Escrivá



?? "Habrán manejado algún documento porque costó meses el acuerdo con la Comisión Europea y los técnicos de la CE, con todo el cariño al FT, son muy rigurosos" pic.twitter.com/FhZ1sqvUVj — COPE (@COPE) March 29, 2023

Según la AIREF, el organismo independiente que vigila las cuentas públicas, en 2070 el déficit alcanzará el 7%. Un año en el que la deuda pública alcanzará el 186% del PIB si no se adoptan medidas para atajar este desfase. Los cálculos de urgencia que el director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha publicado este miércoles evidencian que la reforma provocará que el gasto del sistema público se dispare hasta el 17,49% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2050. Sin embargo, el crecimiento de los ingresos sería considerablemente más discreto. Pues, solo supondría 1,65 puntos del PIB de 2050.