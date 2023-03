Carlos Herrera: "La reforma de las pensiones en realidad es una subida de los impuestos al trabajo"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Un día más, la economía vuelve a ser el tema central del día. "Estábamos tan tranquilos, pero petó un banco norteamericano, luego ha hecho un amago un banco suizo y el BCE está con ese dilema del que iba a comprarse un abrigo de piel muy calentito y el día antes de salir el tiempo pega un cambiazo y hace un calor. En vez de subir los tipos otro medio punto, ¿deberíamos dejarlo como está? ¿Tensionar o no los créditos?", ha comenzado Carlos Herrera.

Pánico bursátil por la situación de Credit Suisse

"Ayer se vivió otra jornada de pánico bursátil con caídas generalizadas en los bancos. No fue pánico bancario, es importante diferenciarlo. La gente no ha ido a la ventanilla a retirar los depósitos de sus bancos por miedo. Han sido los accionistas los que han vendido en masa acciones de los bancos. Los accionistas están nerviosos porque temen sufrir pérdidas en un sector en el que no las sufrían. Esto afecta especialmente a los bancos de inversión, los que tenían grandes carteras de bonos que con la subida de tipos han perdido su valor", desgranaba el comunicador.

En este punto, echaba la vista atrás para hacer un repaso de lo ocurrido los últimos meses: "Han subido mucho los tipos de interés para frenar la inflación. Para el negocio clásico de la banca no supone ningún problema, para la banca retail. Esto afecta a la parte de la banca que se dedica a la inversión.El Credit Suisse causo ayer el pánico bursátil, su principal accionista, un fondo saudí, se negó a poner más dinero. Los accionistas dijeron, si no pone pasta es porque teme que el banco tenga problemas. Yo quito mi dinero entonces".

La reacción de los mercados y del BCE

"Estaremos pendientes de dos elementos, la reacción de los mercados al banco central de suiza de garantizar la solvencia del Credit Suisse. El otro elemento determinante depende del BCE. Lagarde anunció hace unos días que hoy subirían los tipos otro medio punto, pero desde ayer están reunidos para ver si mantienen esa idea. Por una parte, está la credibilidad en su compromiso de lucha contra la inflación, pero, por otra parte, está la de no incendiar más a unos mercados que están histéricos", analiza Herrera.

El gobierno aprueba la reforma de las pensiones

En clave política, "el gobierno va a aprobar en consejo de ministros extraordinarios la reforma de las pensiones. Según dicen, va a determinar el funcionamiento de nuestro sistema de aquí a 2050. En realidad es una reforma de las cotizaciones laborales, es una subida de los impuestos del trabajo. Es una reforma desequilibrada que no va a durar nada, que agrava el problema de la sostenibilidad, castiga el trabajo, el talento. Solo sirve al gobierno para pasar el trago del año electoral sin protestas sociales".

Polémica por el bono térmico social

Por otro lado, "ayer vivimos en España, en Madrid, un momento realmente divertido a cuentas del bono social. Un consejero de Ayuso, Enrique Ossorio, recibe un bono porque tiene familiar numerosa. Qué insolidaridad, un consejero de Ayuso cobrando una ayuda social a la que tiene derecho. En primera línea, Mónica García, médico y madre pidiendo la dimisión de este tipo. Ahora resulta que la familia de Mónica García también cobra esta ayuda social. A veces el destino hace este tipo de bromas a los políticos demagogos".