El Gremio de Libreros cifra en 22,16 millones la facturación de Sant Jordi

El Gremio de Libreros de Cataluña calcula que durante el pasado martes, jornada de Sant Jordi, la facturación del Día del Libro se incrementó un 0,6 % con respecto a 2018, alcanzando los 22,16 millones de euros y los 1,64 millones de ejemplares vendidos.

La presidenta del Gremio, Maria Carme Ferrer, se ha mostrado "muy satisfecha porque, a pesar de la lluvia matinal que cayó en algunos lugares de Cataluña, la diada se volvió a demostrar como imbatible, con una masiva participación ciudadana que salió a cumplir con la tradición de comprar y regalar libros y rosas".

Los datos recogidos por la entidad confirman "la percepción de un gran Sant Jordi, a pesar de iniciarse más tarde de lo habitual por culpa de la lluvia en poblaciones como Girona".

En todas las demarcaciones catalanas se registró un volumen de venta y facturación similares a las del año pasado y hubo más "venta anticipada" que otros años debido a la Semana Santa.

Según los datos de LibriData y LibriRed, sistemas que registran información de 180 puntos de venta pertenecientes a librerías de toda Cataluña y que representan el 60 por ciento del mercado, las cifras del Día del Libro han crecido en el número de títulos vendidos, que han superado los 55.000, un 1 % más que en 2018.

Por géneros, los libros de no ficción fueron 24.019, seguidos de los infantiles y juveniles, con 16.996, y los de ficción, con 14.212.

Sin embargo, por ejemplares, los libros infantiles y juveniles fueron los preferidos del público, con un 34,67 %, por delante de la ficción, que fue el 33,66 %, y la no ficción, un 31,67 %.

Los libreros hoy también han dado a conocer el listado definitivo en los diferentes apartados.

En ficción en castellano, los libros más vendidos fueron "Lo mejor de ir es volver" (Grijalbo), de Albert Espinosa; "Yo, Julia", de Santiago Posteguillo; "Los asquerosos" (Blackie Books), de Santiago Lorenzo; "Todo lo que sucedió con Miranda Huff" (Suma), y "La casa alemana" (Planeta), de Annette Hess.

Entre los libros de no ficción en castellano, el más vendido fue "...y ahí lo dejo. Crónica de un proceso" (Roca), de Gonzalo Boye; "El director" (Libros del KO), de David Jiménez; "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" (Espasa), de Marián Rojas; "A mí no me callan" (Alrevés), de Pepe Rubianes, y "Come comida real" (Ediciones Paidós Ibérica), de Carlos Ríos.

En castellano, los libros infantiles y juveniles más vendidos fueron "Los secretos de Youtube" (Mr Ediciones), de TheGrefg; "The Crazy Haacks y el enigma del cuadro" (Montena), de The Crazy Haacks; y "¡Locuras lejos de casa!" (Montena), de Lady Pecas.