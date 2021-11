El Govern ofrece a la CUP no tomar partido por JJOO ni invertir en Hard Rock

El Govern ha entregado este jueves una nueva propuesta a la CUP para intentar lograr su apoyo a los presupuestos de 2022 en la que se compromete a no formalizar "ninguna candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno" hasta que no se haya realizado una consulta ciudadana al respecto ni invertir en el macroproyecto Hard Rock Café.

El Govern ofrece a la CUP incluir una disposición adicional en la ley de presupuestos que deje claro que no asumirá "ningún coste en concepto del proyecto CRT-Vilaseca", es decir, del Centro Recreativo Turístico previsto junto a Port Aventura, el macroproyecto de ocio y hotelero conocido como Hard Rock Café.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, también abre la puerta a una "eventual internalización" del personal del servicio de emergencias 112.

Este nuevo documento del Govern es, teóricamente, el que la CUP debería someter a debate este fin de semana en sus asambleas territoriales para acabar decidiendo si la formación anticapitalista presenta o no enmienda a la totalidad a los presupuestos.

Este jueves la CUP ha asegurado que el documento que el Govern le entregó el lunes incluía avances, aunque pocas novedades.

Este nuevo documento recoge la promesa del Govern de "iniciar un proceso de revisión sistemática de todos los procedimientos abiertos" en que figura como acusación particular la Generalitat para hacer efectiva la retirada de aquellos en los que no se constate lesión para ningún trabajador público o no se pueda acreditar la autoría.

En esta línea, el Govern también se compromete a retirar las acusaciones particulares que la Generalitat había presentado en siete casos a raíz de los incidentes del 30 de enero de 2018.

El nuevo documento incluye la propuesta de la "hoja de ruta para la internalización" del servicio 061, que el Govern ya ha incluido en la ley de acompañamiento que ha aprobado este jueves.

El documento también defiende "limitar tanto como sea posible el recurso" a las unidades de antidisturbios en los desalojos, otro gesto para intentar lograr el apoyo de la CUP.

La oferta incluye las medidas ya anunciadas por el Govern en los últimos días, como la reducción de las ratios en los ciclos de infantil y primaria, pasando de 25 a 20 alumnos por aula, la gratuidad en P2 o la incorporación de 1.545 nuevos profesionales.

La Generalitat prevé además destinar 749 millones de euros en 2022 a políticas de vivienda, acelerar la construcción de pisos destinados a alquiler social o incrementar las ayudas al pago del alquiler.

En el campo de las políticas sociales, el Govern plantea un plan de choque contra la pobreza severa que se concreta en una serie de medidas, entre ellas la modificación de la renta garantizada de ciudadanía.

El Govern ha aprobado hoy la llamada ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2022, que incluye el compromiso del Departamento de Salud de elaborar "una hoja de ruta para internalizar el servicio del 061" y nuevas ayudas sociales, como una para hacer frente a los gastos de funeral de víctimas de violencia machista.

Tal y como estaba previsto, la ley de acompañamiento no incluye apenas novedades en materia fiscal, ya que no hay cambios en los principales impuestos que gestiona la Generalitat.

Pero ni los Presupuestos ni su ley de acompañamiento pueden tirar adelante con sólo los dos grupos que apoyan al Govern -ERC y JxCat-, puesto que se necesitan más votos para ser aprobados en el Parlament, y el único grupo de la oposición que los ha negociado -la CUP-, mantiene sus críticas. La CUP permitió la investidura de Pere Aragonès.