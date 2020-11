El Gobierno rechaza que una autoridad independiente ejecute los fondos europeos de recuperación

El director de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, ha rechazado este sábado encomendar a una autoridad independiente la ejecución de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU, algo que a su entender retrasaría su inyección en la economía española.

Durante la mesa 'Economía y finanzas públicas' en el XXV Encuentro de Economía en S'Agaró, ha dicho que "no es factible" ni crear una agencia especial ni encomendar a una existente la ejecución de los fondos, que se gestionarán a través de varias ventanillas, desde la colaboración entre el sector público y el privado y la cogobernanza.

Los fondos europeos -- ha sostenido -- se van a vehicular a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de forma multidisciplinar, a través de varias partidas, y teniendo en cuenta la distribución competencial: "Hay aspectos muy importantes del plan en los que las comunidades autónomas tienen competencias".

De este modo, De la Rocha -- que preside la oficina de reparto de los fondos -- ha rechazado una de las propuestas que en el mismo debate ha presentado el jefe de estudios económicos de la Cámara de Barcelona, Joan Ramon Rovira.

Rovira ha defendido la creación de una autoridad independiente con expertos nombrados por el Congreso y por las autonomías que se encargue de la ejecución de grandes proyectos que sirvan de paraguas para otros más pequeños.

La cámara defiende invertir

Rovira ha destacado el carácter transformativo del programa Next Generation EU, que pide abordar a través de proyectos centrados en los objetivos estratégicos de la UE -- como sostenibilidad y digitalización -- y no destinar a gasto corriente: "Su orientación es a medio o largo plazo. No es contracíclica".

Ha defendido destinarlos a reformas, capital humano, recursos físicos y naturales, asegurando la ejecución y, con ello, el efectivo despliegue de los recursos para que no se pierdan los fondos presupuestados -- que se adjudican por tramos, según se van cumpliendo los objetivos --; y ha dicho que, para un efecto contracíclico, hay otros instrumentos más indicados, como el Mede.

Además, ha apostado por dirigir los fondos a un número reducido de grandes proyectos tractores, evitando cuotas por sectores, y que se enmarquen en planes transversales alineados con prioridades estratégicas, sin compensar con ayudas públicas la falta de inversión privada.

Plan del ejecutivo

Por otro lado, De la Rocha ha explicado que trabajan en un decreto-ley para la agilización de los fondos, y eliminar trámites burocráticos que no sean imprescindibles, "siempre dentro de los trámites que marcan las directivas europeas" y siguiendo los principios de transparencia.

Este decreto ley apostará por la colaboración público-privada, "fundamental" para movilizar los recursos: por cada euro, el objetivo del Gobierno es movilizar cuatro, para lo cual hay que tener los instrumentos adecuados en un contexto de mucha liquidez que ofrece oportunidades de inversión.

El Gobierno "tiene la intención de empezar a ejecutar los fondos europeos el día que los PGE entren en vigor", que tienen unos objetivos claros, ha detallado: recuperar el crecimiento, inyectar inversión en la economía, atender a las grandes desigualdades y preparar a la economía para inversores de futuro.