El Gobierno comienza a negociar con los agentes sociales la reducción de jornada laboral

El Ministerio de Trabajo comienza este jueves a negociar con los agentes sociales la reducción de jornada laboral, con el objetivo de situarla por ley en las 37,5 horas semanales en 2025, así como otros cambios en el registro horario.

A la reunión asistirán representantes de Trabajo, de los sindicatos UGT y CCOO y de la patronal CEOE.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró el martes que la intención del Gobierno es establecer por ley una jornada mínima que garantice un "suelo mínimo de derechos" para todos los trabajadores.

La reducción de jornada forma parte de los acuerdos de Gobierno entre PSOE y Sumar, rebajándola desde las 40 horas en las que se encuentra desde hace cuarenta años, hasta las 37,5 horas en 2025, pasando por las 38,5 horas semanales en 2024, algo que beneficiará a unos 12 millones de trabajadores.

Díaz ya ha manifestado su intención de pactar a tres bandas esta reducción, principalmente porque es una medida que después ha de trasladarse a los convenios colectivos que pactan los sindicatos con las patronales o empresas.

No obstante, en caso de que la CEOE no quiera sumarse al acuerdo, como ha pasado con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), Díaz ya ha avisado que seguirá adelante con la reducción de jornada.

"Vamos a intentar el acuerdo, si no puede ser tripartito será bipartito (Gobierno y sindicatos), pero vamos a hacerlo en el marco del diálogo social y del Parlamento", advertía este lunes a la patronal.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, no tardó en manifestar su malestar por la, a su juicio, falta de intención de negociar: "Si vas a una mesa donde ya está marcado el resultado ¿dónde está el diálogo social?".

A su juicio, el afán regulador del Gobierno raya el intervencionismo, con sectores por debajo de la jornada legal y con la "jornada real" en España en 34 horas y media, razón por la que ha pedido que la negociación del tiempo de trabajo se mantenga en el ámbito de los convenios colectivos.

Los sindicatos prefieren un acuerdo a tres, con la patronal, porque es la forma de trasladar después la reducción de jornada a los convenios colectivos.

En concreto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, pedía a todas las partes "rebajar el tono" para dar la oportunidad a "una negociación real", pero pedía a la patronal que no planteara "el no por el no" porque "sería muy positivo que hubiera un acuerdo".

Agricultura, hostelería y comercio, los sectores más beneficiados

Según los datos de negociación colectiva, proporcionados esta semana por CCOO, la reducción de jornada a 37,5 horas afectaría a 10,3 millones de asalariados amparados por convenio colectivo, lo que supone el 94 % de los trabajadores con convenio.

La cifra del total de potenciales beneficiarios en el sector privado por esta medida sube a 12,9 millones si se toman como referencia los microdatos de la EPA del tercer trimestre de 2023, explica CCOO, siendo agricultura, hostelería y comercio los sectores más beneficiados.

Del análisis de CCOO solo de los convenios firmados en 2023, con datos aún provisionales, se obtiene una jornada media de 1.748 horas anuales, que baja a 1.699,2 horas en los de empresa y sube a 1.751,6 horas en los de ámbito superior a las empresas.

Las 38,5 horas equivalen a 1.758,16 horas anuales y las 37,5 horas, a 1.712,5 horas en cómputo anual.