Garamendi defiende un acuerdo "de mínimos" en reforma laboral

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este jueves los acuerdos "de mínimos" en aras a cerrar una reforma laboral, en cuyas negociaciones, ha dicho, "las posiciones no están cerca".

"Creo que, a veces, acuerdos que algunos piensan que son de mínimos llegan muchos más lejos que acuerdos de máximos que son mucho más difíciles de alcanzar", ha asegurado el líder de los empresarios en declaraciones a los medios tras participar en el II Foro Económico franco-español.

No obstante, ha añadido que, "en este momento, las posiciones no están cerca" y ha defendido la vocación de acuerdo que ha tenido siempre la patronal, que lleva cuarenta años llegando a pactos y que en los dos últimos ha cerrado doce y ha dicho que "no" a dos.

Respecto al objetivo del Gobierno de tener cerrada, preferiblemente con acuerdo, la reforma laboral antes del 31 de diciembre, Garamendi ha dejado claro que "la fecha no la ha puesto" él y que "no le presiona", y ha añadido que "planteará y podrá encima de la mesa lo que piensa que será mejor para el país".