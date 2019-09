Fuertes pérdidas para el campo levantino

Es pronto para dar cifras pero Eladio, agricultor de Orihuela, ya avanza a COPE que “las pérdidas son muy gordas en el campo”. No recuerda unas lluvias tan intensas. En una de sus fincas ha llegado a recoger hasta 70 litros por metro cuadrado en una hora, más de 300 litros desde ayer. Teme por sus cítricos, sus limoneros porque “están anegados, cubiertos hasta casi un metro del tronco” y no sabe si podrá salvarlos. No es el único. Calcula que en la Vega Baja del Segura ya no será posible recuperar las 3.000 hectáreas de alcachofas que hay plantadas o las 2.000 de boniatos. “Es un cultivo de moda que no se podrá coger en 8 o 10 días y que se va a pudrir”, afirma. Lo mismo ocurrirá con las patatas de verdete, que “son muy cotizadas para Navidad”.

En Murcia también son las hortalizas las que más están sufriendo la gota fría. “Los cultivos recién plantados están arrasados”, nos cuenta Manuel. Este agricultor del Campo de Cartagena tiene claro que se van a perder las plantaciones que hay de lechuga, brócoli, apio o haba. Habrá que esperar a que el terreno se seque para hacer unas nuevas. “Ahora no se podrán recolectar hortalizas de la zona hasta mediados de noviembre”, asegura inquieto. En su caso, además, ha tenido que paralizar las 4 hectáreas que le quedaban por vendimiar. Lo notará su bolsillo.

Los agricultores consultados esperan que los seguros respondan, aunque señalan que no todos los tienen y que la compensación suele ser parcial. “Siempre menos de lo que se pierde”, nos apuntan los servicios técnicos de Asaja.

ZONA CATASTRÓFICA

Las organizaciones agrarias ya han pedido la declaración de zona catastrófica para que se articulen ayudas por los “daños” en el campo. A las cosechas suman las pérdidas en explotaciones ganaderas y las infraestructuras destrozadas. UPA señala en una nota que el canal del Trasvase Tajo-Segura ha reventado en dos zonas, en Molina de Segura y en La Aparecida, justo entre Murcia y Alicante. Ha pedido actuaciones de urgencia para reparar esas infraestructuras “con la máxima urgencia”.