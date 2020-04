¿Cómo se va a financiar el enorme gasto social con las arcas del Estado vacías?

No hay actividad, no hay ingresos. La relación de los ingresos presupuestarios con la economia es de 1, si según el FMI en España caerá el PIB un 8% se perderán 80.000 millones en impuestos. Empresas en quiebra dejan de pagar IAE, pérdida de IVA, sólo el turismo con un 12% de nuestro PIB dejará de aportar más de 5.000 millones, pero hay otros componentes de desviación que agravan esos datos. Menos poder adquisitivo...menos consumo con preferencia de los bienes de primera necesidad que tienen un IVA muy reducido. Hay miedo e incertiumbre y se prima el ahorro. Decenas de miles trabajadores han dejado de cobrar su sueldo para pasar al desempleo y no tributan.

Los mercados desconfían de España

Un verdadero agujero, superior al de la gran crisis. Caen los ingresos y aumenta exponencialmente el gasto de protección, lo último es la renta mínima vital, desempleo, gasto sanitario y todos los ocasionados para hacer frente a esta crisis sanitaria de tal manera que expertos economistas lo cifran hasta en un 15%. Cómo se van a pagar esos gastos ¿de dónde va a salir el dinero? “Es complicado” asegura a COPE Emilio González profesor de economía aplicada de ICADE. “España ya tiene una deuda pública del 100% del PIB, podria llegar al 115%, los mercados dudan de que España pueda devolverlo y los mensajes que salen del Gobierno y de su entorno en el sentido de que la deuda externa no hay que pagarla crea desconfianza en los mercados. El mercado no nos va a financiar”

Europa va a condicionar la financiación para España

Será la Unión Europea la que ayude a financiar este enorme agujero mediante “el incremento del gasto extraordinario, programas de compra de bonos, el mecanismo europeo de estabilidad y los fondos que se creen para ayudar a salir de esta situación y recuperar la senda del crecimiento económico” Pero advierte Emilio González, que el gobierno no va a tener manos libres: “va a ser una financiación condicionada. Al Gobierno español se le va a decir qué puede y qué no puede hacer y qué tiene que hacer a continuación una vez que la crisis toque suelo.”

¿Y los funcionarios?

En ámbitos económicos se está planteando la necesidad de reconducir la situación de los funcionarios públicos en estas circunstancias de crisis. Con las administraciones mayoritariamente paralizadas, muchos trabajadores están en casa y se demanda para ellos mecanismos similares a los ERTES que están sufriendo centenares de miles de trabajadores de las empresas privadas. Sus sueldos, recuerdan, salen de los impuestos que ahora tienen una importante merma, y en este momento de “catástrofe económica”, no parece descabellado que quienes no están teletrabajando tengan las mismas condiciones restrictivas que el resto de los empleados