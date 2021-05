El fiasco del IMV: un año después no llega ni a la mitad de los hogares que el Gobierno prometió

Aunque el Gobierno se siente orgulloso, el Ingreso mínimo vital no llega ni a la mitad de las familias previstas por el propio ejecutivo cuando hace un año anunció esta prestación a bombo y platillo. El retraso en la tramitación, las trabas en la presentación y en los requisitos para unos hogares con muy pocos recursos y conocimientos digitales y administrativos, ha hecho que a dia de hoy sólo lo perciban 300.000 unidades familiares con alrededor de 700.000 beneficiarios. Son datos oficiales ofrecidos esta misma semana por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Jose Luis escrivá, como un gran logro, pero lo cierto es que El ejecutivo aseguró que lo recibirian 800.000 hogares en situación de necesidad.





Un tercio de las peticiones sigue sin tramitarse

Y hay que recordar que de esos 300.000 hogares, casi un tercio, 75.000, disfrutaron de una tramitación automática porque ya cobraban ayudas por hijo. Es el caso de Milagros que explica a COPE que “tenía puntos por mis 3 hijos y hasta yo me quedé sorprendida por la rapidez, porque me enviaron una carta y ese mismo mes ya comencé a cobrarlo” . La situación de otros conocidos es bien distinta “llevan meses esperando una respuesta y no saben nada de nada” . La falta de capacidad de la administración, denunciada por muchos funcionarios queda patente con estas cifras: Se han presentado 1.200.000 peticiones, Se han tramitado o están en proceso sólo 875.000.