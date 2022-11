Extremadura duda si los ceses de mandos intermedios de RENFE servirán de algo

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha expresado sus dudas sobre si "servirán para algo" los ceses de mandos intermedios de Renfe tras la nueva incidencia de este martes del tren de la línea Madrid-Badajoz, y espera que de repetirse, "la cúpula" asuma sus responsabilidades.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se ha pronunciado sobre el anuncio de esta tarde de Renfe de destituir a los responsables de Servicio Público (Media Distancia) y Servicios Comerciales (Alvia e Intercity) de la línea Madrid-Extremadura tras la nueva incidencia, que provocó retrasos y que viajeros tuvieran que ir sentados en el suelo de los vagones.

A su juicio, "lo que no puede ser" es que pase lo de ayer, con más de 200 pasajeros sufriendo retraso porque el maquinista no se presentó y el asignado no estaba autorizado para manejar este tipo de trenes, en una infraestructura "que está costando tanto dinero y que para la región es fundamental".

"Alguien debe asumir responsabilidades y no sabemos si con los dos ceses que ha habido son suficientes", ha asegurado.

En su opinión, "lo que no puede ser es que cada dos por tres haya cese de mandos intermedios", ya que considera que "la cúpula tiene que tener la responsabilidad de los problemas organizativos que haya y esto no se tiene que volver la repetir".

Juan Antonio González ha remarcado que es la dirección de Renfe "la que tiene que tomar cartas en el asunto, no si nos vale o no, no se puede volver a repetir".