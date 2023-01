Expertos explican el truco para ahorrar en la calefacción: ¿Es mejor apagarla o mantener una baja temperatura?

En estos últimos meses, ha aumentado la preocupación por la subida de los precios a raíz de la inflación y la guerra de Ucrania. Desde entonces, las personas han intentado recortar los gastos en sus casas para ahorrar. No obstante, cuando llega el invierno los gastos son otros y hay que saber cómo gestionarlos. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿Es mejor dejar la calefacción todo el día funcionando a una temperatura constante o apagarla cuando no estemos en casa o vayamos a dormir?

Ante esto, los expertos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) recomiendan apagar la calefacción siempre que se pueda. Según explican, si dejas la calefacción puesta todo el día, se produce un gasto energético de manera permanente. Lo que se da sobre todo en las casas que no están bien aisladas, dado que el calor se escapa.

No obstante, si es cierto que, si apagas la calefacción, después se necesitará energía extra para que vuelva a arrancar, aunque solo por unos minutos. Teniendo ambas cosas en cuenta, los cálculos de los expertos apuntan que es mejor apagarla cuando no estemos en casa. Al igual que mientras dormimos, dado que estamos en la cama con una manta. Además, el exceso de calor cuando duermes puede provocar cefaleas, mucosas o sequedad de la piel .

''Hay que ajustar el encendido de la calefacción al horario real de ocupación de la vivienda, y apagarla por la noche'', insisten los expertos. De esta maneras, además de ahorrar, se disminuirán las emisiones de CO2. Es por esto por lo que también recomiendan utilizar termostatos o programadores.









La calefacción no debe superar los 21ºC

De la misma manera, se debe apagar la calefacción o, al menos, bajar la temperatura de los radiadores de las habitaciones que no se utilizan. A la vez que se deben cerrar las puertas, no ventilar durante más de 10 minutos, aprovechar los días de calor para abrir las ventanas y no poner a secar la ropa en los radiadores al generar humedad en el ambiente

Por otro lado, la IDAE resuelven otra duda que hay en todas las casas: ¿A cuánta temperatura se debe poner el termostato? Según los expertos no se deberían superar los 21ºC. Este es un dato a tener en cuenta, dado que por cada grado que aumente, se incrementa un 7% el consumo energético.

Asimismo, para conservar el calor en casa es importante cómo estén decorado los espacios, dado que si un radiador está al lado de muebles o cortinas su eficacia es menor. Al igual que no se deberían pintas los radiadores porque la pintura podría funcionar como aislante, provocando que salga peor el calor.