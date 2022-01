Expertos apoyan el no de España al gas natural como energía verde, pero dudan en el caso de la nuclear

La Comisión Europea quiere que la nueva taxonomía verde incluya al gas natural y a la energía nuclear. ¿Qué es la taxonomía verde? Una especie de catálogo con el que se ordenan las actividades económicas y las tecnologías de producción de energía en función de su huella medioambiental. Es una manera de ofrecer a empresarios e inversores una definición de lo que es y no es sostenible. Hoy es el último día para que los Estados miembro presenten sus alegaciones. España ha reiterado su oposición a calificar estas energías como verdes y considera que de salir adelante se estaría dando un paso atrás hacia la transición ecológica.

En el caso del gas natural el Gobierno acierta, aseguran expertos como Francisco Valverde de Menta Energía que explica que “el gas natural emite gases de efecto invernadero y aunque la propuesta de la Comisión implica una fuerte reducción de esas emisiones si de lo que se trata es de descarbonizar creo que no merece la pena gastar dinero en adaptar emisiones en sistemas existentes y mejor emplearlos en aquellos que directamente no son emisores”.

En el caso de las nucleares, Valverde no lo ve tan claro porque las centrales no emiten gases de efecto invernadero y aunque los residuos que generan son peligrosos asegura que “están almacenados de manera localizada y segura. Además, la próxima generación de reactores nucleares precisamente su combustible va a ser nuestros actuales residuos”. En la misma línea, Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, dice que “se trata de una energía razonablemente limpia, razonablemente barata, no es la que desearíamos dentro de 30 ó 40 años, pero no es fácil que haya alternativas que abaraten la factura”.

¿Puede afectar a la inversión en renovables?

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) cree que de salir adelante la propuesta de la Comisión las inversiones en energías limpias podrían reducirse. Aseguran que se introduciría confusión y se lanzaría un mensaje nefasto a empresas, ciudadanos y gobierno. Pero los expertos Valverde y Carbócreen todo lo contrario porqueinvertir en renovables es lo más rentable, aseguran, y porque el camino es claro: llegar al 2050 con una energía descarbonizada. Donde tampoco hay debates es en que, para llegar a ese punto, para la transición hacia las “cero emisiones” el gas natural y las nucleares son imprescindibles. El Ejecutivo mantiene su intención de que los siete reactores que tiene España dejen de funcionar en 2035. En 2021 las nucleares cubrieron el 20% de la demanda energética, según cifras de Red Eléctrica, así que en la próxima década el impulso de las Renovables y de los sistemas de almacenaje tendrá que ser importante para cubrir esa demanda sin que se dispare la factura.