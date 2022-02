¿Estamos preparados para las profesiones del futuro?

La mitad de las empresas asegura que tiene dificultades para cubrir algunos puestos, mientras que miles de jóvenes con estudios superiores terminados no encuentran trabajo. Cada año aparecen nuevas carreras, nuevas graduaciones para dar respuesta a los continuos cambios tecnológicos, pero no es suficiente. La formación debe dar un vuelco para adaptarse el mercado laboral del futuro, más flexible y cambiante.

Titulados españoles en el extranjero

La educación en España según los expertos está muy regulada por diferentes organismos y este es el primer gran problema, tiene mucha rigidez y poca capacidad de reacción, falta flexibilidad y el mercado laboral se mueve mucho más rápido. Hay títulos adecuados, existe una buena formación como lo demuestra el éxito de nuestros titulados en el extranjero, pero enfocada a las profesiones más tradicionales. “Debemos ser más ágiles,” comenta a COPE Pablo García director de Estudios de Postgrado y Doctorado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería - Comillas ICAI “las competencias que hoy se adquieren, en un plazo de 5 años pueden ser diferentes".

Reciclaje continuo

Se deben adecuar las estructuras ante unos avances permanentes “en el pasado la gente iba a la Universidad salía al mercado laboral y toda su vida trabajaba con esos conocimientos adquiridos.... esto es inviable ya”. No están en cuestión los Títulos Universitarios, no hay nada que indique que no tiene sentido el paso por la Universidad, los estudios Juniors, pero la formación va a ser continuada “la gente va a tener que mantener el contacto con la Universidad a lo largo de toda su carrera profesional reciclándose o formándose en nuevas capacidades que no conocía, y que han surgido, es impensable que alguien no se forme año a año”. Esto no significa que hay que hacer un máster todos los años, o una nueva carrera universitaria, se trata de una formación corta, pequeñas píldoras, y, sobre todo, aplicable de manera inmediata a tu profesión.

Menos conocimientos y más capacidades

La siguiente pregunta es si estamos demasiado anclados en el conocimiento, la respuesta es clara “lo que aprendemos hoy dentro de unos años quizás no nos valga, es todo muy efímero”, e incluso será raro que alguien se mantenga en una misma actividad toda su vida laboral. Por tanto “hay que enfocar la formación hacia las capacidades no cognitivas, construir los cimientos sobre los que las personas anclarán su carrera profesional y la van a ir desarrollando, es lo que les permitirá adaptarse a todas esas situaciones”, explica Pablo García, y eso será inviable “si no se adquiere una formación mucho más fundamental que en definitiva es aprender a seguir aprendiendo durante toda la vida laboral”.