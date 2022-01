España ignora el ejemplo de Europa y limita el precio de los antígenos: ¿qué puede pasar?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que van a limitar los precios de los test de antígenos, aunque . Esta regulación ha generado opiniones dispares por considerarse adecuada o no. La ciudadanía exigía una solución al elevado precio de las pruebas de autodiagnóstico, pero algunos expertos consideran que esta solución no es la adecuada. Esta última postura es la que defiende el economista Daniel Lacalle que a través de su cuenta personal de Twitter ha criticado el "intervencionismo" del Gobierno.

El intervencionismo siempre es igual. Primero limita la oferta impidiendo que se venda libremente en comercios y luego dicen que van a "controlar" el precio que se ha disparado porque ELLOS limitan la oferta. Peronismo a la española. https://t.co/w4m6YrY24Q — Daniel Lacalle (@dlacalle) January 10, 2022





Esta polémica ya surgió en su día con el precio de las mascarillas y ahora es con otro producto clave para combatir a esta pandemia en pleno récord de contagios. Para conocer de mejor manera lo que está ocurriendo con el precio de los test de antígenos, COPE. es ha contactado con la consejera del colegio de economistas de Madrid, Milagros Dones.

España es de los países de Europa con los test de autodiagnóstico más caros, con una media de seis euros por los dos euros de media del territorio comunitario. Esto responde a un proceso de inflación debido al desequilibrio que se ha producido entre la oferta y la demanda de este producto debido a la necesidad de conocer si una persona está contagiada o no antes de reunirse con sus seres queridos en las celebraciones navideñas.

La solución que ha propuesto Pedro Sánchez ha sido limitar los precios de estos test de autodiagnóstico y Milagros Dones explica que con esto se busca equiparar y que no haya un precio abusivo. "El problema se centra en que uno podría suponer que de repente la demanda podría ser todavía más feroz con precios más bajos, pero creo que no, que la prudencia de la gente hizo que la demanda se disparase, pero que en estos momentos no se hace por querer analizarse todo el rato", considera la economista.

Milagros Dones explica que para que la regulación sea positiva se debe llegar a cubrir las necesidades de abastecimiento, que es la crítica principal de los contrarios a esta medida del Gobierno. "Lo que ahora es obligado es hacerse con una logística apropiada de cuantía", un equilibrio que reconoce que es muy difícil de conseguir, pero que si se siguen las estrategias adecuadas podrán llegar a equiparase los precios de los test de antígenos en España con los de otros países. En cuanto a la posibilidad del desabastecimiento, la economista explica que si se produce es porque "no se ha pronosticado o no se han anticipado las necesidades adecuadas" y no cree que vaya a haber un desabastecimiento.





Algunas voces críticas han propuesto otras medidas como la bajada de impuestos que se aplicó con las mascarillas o la venta en grandes plataformas como supermercados como ocurre en países como Portugal para así aumentar la demanda. "Creo que esto habría generado menos controversia porque sería más fácil acceder a ese bien y se crea competencia de precios", explica sobre la venta de test de antígenos en grandes superficies.

Milagros explica que el problema que exponen las farmacias sería que la venta en estos lugares no solucionaría las dudas sobre su uso y por tanto no comparten esta opinión debido a que esto podría generar más falsos negativos. Sin embargo, ella considera que "la dificultad de hacerse un test de antígenos no es tal como para invalidar a otros establecimientos que sean capaces de suministrar este producto. Por tanto, a mí me parecería una buena medida el que se ampliase la distribución de estos productos porque facilitaría la bajada de precios.

"No entiendo cómo si es un bien de libre adquisición con un precio de mercado se puedan tomar medidas de ese tipo y creo que crearía algunas voces que dirían que se está interviniendo, que no es lo más adecuada", asegura Milagros Dones.

La media de la Unión Europea es de unos dos euros mientras que en España es de seis y medio

Sobre el precio de los test de antígenos ha hablado en 'La Tarde' de COPE. La media en Europa no llega a los dos euros y en España la media está en seis euros y medio, pero luego en algunas farmacias pueden costar más.

Pilar Cisneros ha hablado con la propietaria de una farmacia de Portugal, quien ha asegurado que los test de autodiagnóstico cuestan 3,95 euros. Esto ha hecho que algunos españoles cercanos al país hayan cruzado la frontera para comprar las pruebas de diagnóstico en Portugal en grandes cantidades. En Francia, Aida Palau, corresponsal en París explica que los test de autodiagnóstico cuestan 5,20 euros en farmacias y en supermercados pueden bajar hasta el 1,95 euros.

En Bélgica los test de autodiagnóstico cuestan en farmacia en torno a los cinco euros, pero también existe la posibilidad de comprarlo en supermercados y el precio es más reducido y puedes ser de aproximadamente tres euros por cada prueba. Por otro lado, en Alemania se pueden comprar en diferentes establecimientos como farmacias, droguerías o supermercados por unos tres o cuatro euros. Sin embargo, estos solo son para uso doméstico y si es para entrar en un establecimientos o transporte público se deben hacer en centros autorizados y el precio es de unos 14 euros.