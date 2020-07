Cs ve "escalofriante" el horizonte económico y urge Sánchez a no llegar tarde

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ve un "horizonte escalofriante" para España con la caída del PIB de un 18,5% y por eso ha urgido a Pedro Sánchez a convocar una mesa de trabajo que negocie las inversiones que se harán con el fondo europeo "para no llegar tarde como siempre hace".

"Las cifras producen un absoluto desasosiego", ha asegurado Bal en una entrevista con EFE, al insistir en que esta mesa de trabajo, con la oposición y los agentes sociales, no puede esperar más porque son los ciudadanos "los que van a sufrir esta situación".

Y son los políticos, ha dicho, los que deben intentar, "con sentido de Estado, pragmatismo y moderación" los que deben intentar que "ese sufrimiento sea el menor posible".

Bal, que en las últimas semanas en el Congreso ha reclamado al presidente del Gobierno esa mesa de trabajo para determinar las reformas en las que se deben invertir los 140 mil millones que le han tocado a España en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, ha pedido también a las fuerzas políticas que el mes de agosto sea hábil para seguir trabajando y así se lo ha trasladado a los grupos.

Por lo menos, ha señalado, hay que convocar un pleno de control extraordinario para que Sánchez explique los planes del Ejecutivo ante los rebrotes del Covid, qué medidas ha adoptado para coordinarse con las comunidades autónomas, cómo va a resolver el problema relacionado con la compra de material sanitario y conocer sus planes para reactivar la economía.

"El virus no se va de vacaciones y va a haber muchos millones de españoles que no lo van a pasar bien, que van a estar muertos de miedo" y hay que estar con ellos, ha subrayado el portavoz naranja, "y no irse a las marismillas o dónde sea que se vaya el presidente este verano". EFE

alr/bal

