El error que cometes todos los días cuando rechazas copia al pagar con tarjeta: el Banco de España advierte

El progreso de la tecnología ha sido vertiginoso. La digitalización de absolutamente todo, más aún desde la década del 2010, ha afectado a todas las áreas que podemos pensar. Y una de ellas es, precisamente, la del dinero. Las generaciones más veteranas están acostumbradas a siempre llevar algo de efectivo, por esa costumbre de pagar con dinero físico. Sin embargo, cada vez es más evidente que los jóvenes la están perdiendo, y mucho. Porque nos hemos acostumbrado a pagar casi siempre con tarjeta de crédito.

El cambio es importante, porque ahora no es raro pagar hasta algo que cuesta unos céntimos con tarjeta, por la comodidad que esto presenta. Ya no hay que estar pendiente de llevar unas monedillas para pagar algo, sino que sabemos automáticamente que vamos a poder hacerlo. Esto llega al punto en el que, incluso, hay ya establecimientos que no permiten el pago en efectivo, y que obligan siempre a hacerlo con tarjeta de crédito. Por no hablar de que ya es muy normal pagar con el móvil o con el reloj.

Esto tiene sus pros y sus contras, porque ya es algo que hacemos casi por instinto. Pero hay cosas que debemos de saber, y es sobre todo con una pregunta a la que instintivamente respondemos que no: la solicitud de copia de factura que nos da el encargado del establecimiento. "¿Quieres copia?", escuchamos siempre que pagamos por tarjeta. Sin embargo, responder que no a esa pregunta tiene una consecuencia que nos puede costar caro.

Cada vez es más frecuente pagarlo todo con tarjeta de crédito

el banco de españa advierte: por esto hay que pedir copia al pagar

Esta advertencia llega directamente desde el Banco de España, tal y como advierte la Asociación de Usuarios Financieros. Desde la institución advierten de varias cosas al hacer pagos contactless, y es importante estar pendientes de estas. La primera de todas es evidente, pero no lo hacemos tanto: comprobar que la cantidad que pone en el datáfono es la correcta, ya que es muy fácil que haya un error humano totalmente inintencionado.

Pero la parte más importante llega cuando el encargado nos hace la pregunta de "¿quieres copia?". A esta pregunta, que solemos responder negativamente, sería recomendable, según el Banco de España, responder siempre afirmativamente, y decir que sí, que sí queremos copia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Y es que, si hay un error de cobro, gracias a la copia podemos reclamar el dinero real de lo que vale.

La pregunta de "¿Quieres copia?" es obligatoria por ley

El ejemplo que ponen desde la Asociación es muy claro. Pedimos un refresco, pagamos 2,50 euros pasando el móvil rápido... y puede ser que haya un error y paguemos, sin querer, 250 euros. Pues bien: es mucho más difícil reclamarlo sin copia, ya que no existe un extracto legal de la operación en nuestras manos

EL CONSEJO DEL BANCO DE ESPAÑA PARA LOS PAGOS: LO PUEDES ACTIVAR GRATIS

Otro consejo que el Banco de España nos da para los diferentes pagos que tengamos que hacer en nuestro día a día es tener activados los SMS y las notificaciones de todos los movimientos de nuestra tarjeta. Con ello, siempre que haya un cargo en la tarjeta recibiremos una notificación en nuestro smartphone, con lo que estaremos totalmente seguros de que nuestros pagos son correctos y de que no ha existido ningún tipo de error.

Es importante estar pendiente de las transacciones que hacemos

Este último consejo nos puede servir también para estar al tanto de las tan temidas estafas cibernéticas o hackeos, que cada vez son más frecuentes. Como vemos, estas dos recomendaciones del Banco de España nos pueden ayudar a evitar un disgusto que no sabemos cuándo pueden llegar, o que pueden solucionar un despiste que no está en nuestras manos.