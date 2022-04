Emprendimiento: solo un 5% de los jóvenes entre 16 y 29 años trabaja por cuenta propia

El emprendimiento es una alternativa que los jóvenes de entre 16 y 29 años contemplan cada vez más. Y es que la idea de montar tu propio negocio y de poder vivir de ello en el futuro es muy atractiva. No obstante, querer hacerlo sin asesoramiento sumado a las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus, reducen significativamente las probabilidades de tener éxito.

Es algo de lo que los expertos consultados por COPE como Nagore García Sanz, consultora y formadora en comunicación y estrategia digital, alertan para que los que forman parte de este colectivo estén prevenidos: “Es importante contar con mentores o con gente que nos inspire para poder diseñar una hoja de ruta y no ir a la deriva. Si no la tenemos y tampoco tenemos a alguien que nos acompañe, vamos actuando por impulsos y eso es lo peor que nos puede pasar en la empresa”, señala.

García Sanz también matiza que, en una era tan digital y tecnológica como en la que estamos inmersos, es imprescindible estar presente en Internet y en las redes sociales para que las empresas te puedan localizar con facilidad: “Si te pones por tu cuenta, lo primero que van a hacer es entrar en Google y buscar tu nombre y tus apellidos. Y la imagen que proyectas ahí será fundamental a la hora de que te contraten por cuenta propia o ajena”, explica.

Alejandro lo tuvo claro desde el principio. Actualmente, tiene 20 años y empezó a emprender cuando tenía 18. Junto con dos personas más, fundó Unigow, una web especializada en ayudar a los estudiantes que están terminando su formación en el instituto para elegir una carrera universitaria: “Ponemos en contacto a los alumnos de Bachillerato y de la ESO con universitarios. El objetivo es que el alumno base la elección de su carrera en las experiencias de universitarios que ya la están viviendo y que puedan contar de primera mano cómo es el día a día de esa carrera en concreto”, comenta.

En vísperas de la pandemia

El proyecto se puso en marcha en marzo de 2020, apenas unos días antes de que empezase de forma oficial la pandemia. Al estar enfocado en un campo concreto, no ha tenido tantas consecuencias como las que sí han sufrido otros sectores que han sido fuertemente golpeados por la crisis sanitaria: “La pandemia no fue algo positivo, pero sí que me ayudó en dos aspectos. El primero fue que tenía mucho más tiempo para desarrollar la idea al estar confinado. Y por otro lado, Unigow es una plataforma digital que utiliza un canal digital, y la pandemia en parte ayudó a que se unificase más”, asegura.

“Desde Unigow llevamos adaptándonos a las necesidades de nuestros usuarios y de nuestros clientes desde el primer día. No es simplemente trabajar duro en algo específico durante mucho tiempo, sino también ir adaptándolo, ir mejorándolo, ir cambiando cosas, ir quitando cosas que no funcionan...”, prosigue. Y es que solo así ha conseguido crear una plataforma bien estructurada y estable al alcance de cualquiera en Internet, aunque como él mismo confiesa, todavía no ha llegado al punto de poder vivir de los ingresos que la propia web le proporciona.

De esta forma, Alejandro forma parte del 5% de jóvenes de entre 16 y 29 años que trabajan por cuenta propia. Hasta 8 de cada 10 se encuentran desempleados y todavía hay más de 245.000 personas dentro de este colectivo que están buscando su primer puesto laboral. Así se refleja en la última publicación Encuesta de Población Activa (EPA) con sus datos más recientes, correspondientes al cuarto trimestre de 2021.

Más ímpetu por emprender

Para Lucía de Zavala, directora general de la Fundación Junior Achievement en España , la pandemia ha hecho estragos del mismo modo que los jóvenes cada vez tienen más claro que quieren emprender: “Ellos encontraban el trabajo en sectores como la hostelería donde el impacto de la pandemia ha sido mayor. Al no haber ocio durante la pandemia, ese colectivo se ha quedado un poco paralizado. En cambio ha habido una elevación en la demanda de cursos formativos”, expresa.