"Ella Reforma", las mujeres también pueden trabajar en la construcción

María José Romero

La incorporación progresiva de la mujer al sector de la construcción es uno de los objetivos del proyecto 'Ella Reforma', una asociación que acaba de nacer con el objetivo de "cambiar la realidad" y que las mujeres puedan acceder a este mercado laboral sin miedo a los estereotipos de género.

Además del machismo de la sociedad, el obstáculo para solicitar estos empleos está en la falsa creencia que tenemos las mujeres de que no podemos hacer este tipo de trabajos, ha dicho a Efe Vanessa García Torrent, impulsora de esta asociación.

Fue durante el confinamiento de 2020 cuando García Torrent, pedagoga especializada en recursos humanos y orientación laboral, decidió poner en marcha la asociación Ella Reforma y su proyecto de formación para generar oportunidades y empleo para las mujeres, con el fin de ampliar los recursos y las posibilidades de su inserción laboral en el sector de la construcción y la reforma.

Ahora, ha sido presentado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde empezarán a operar buscando sinergias con administraciones y centros de formación, aunque espera que este proyecto se haga extensible a otros puntos de España y poco a poco la inclusión efectiva de las mujeres en el sector sea una realidad.

Sabemos que no va a haber una avalancha inmediata de mujeres y de empresas interesadas pero estas cosas salen adelante por constancia y paciencia, dando pequeños pasos en favor de la igualdad, ha argumentado la responsable del proyecto.

La construcción sigue siendo el sector económico con el menor número de mujeres ocupadas, según los últimos datos de la EPA del ejercicio 2018, ya que solo el 9 por ciento de las personas que trabajaban en la construcción eran mujeres, un porcentaje que no ha mejorado en los últimos años, ha argumentado García Torrent, que apunta la necesidad de crear referentes femeninos en este ámbito laboral y que sea normal en las empresas que las mujeres accedan a estos trabajos.

Esto también pasa por que se produzca un cambio en las empresas del sector, ya que tienen cierta tendencia a buscar hombres para sus plantillas, dejando fuera a las mujeres, que acaban relegadas a sus hogares o a trabajos en sectores como la limpieza, la hostelería o los cuidados, ha advertido García Torrent.

Queremos que se abra el abanico de posibilidades de empleo para las mujeres y que, si ven una oferta relacionada con la construcción, no la descarten creyendo que no es para ellas, ha resaltado, asegurando además que el trabajo en este sector está prácticamente mecanizado, con materiales más ligeros que antaño y sacos de carga menos pesados, por lo que todo se centra en aprender el oficio y no solo en tener fuerza. Es mano de obra lo que se necesita, no fuerza bruta, ha sentenciado.

El sector de la construcción se encuentra en estos momentos, ha explicado García Torrent, con una necesidad brutal de mano de obra cualificada y sin un relevo generacional que asuma ese papel, por lo que, ha afirmado, esta es una oportunidad muy buena para esas mujeres que sí se quieren dedicar a esto o no tienen otra alternativa laboral.

La asociación Ella Reforma nace con el objetivo de sensibilizar a las mujeres y a las empresas para que, a través de la formación específica para mujeres en riesgo de exclusión social, el empleo femenino en este sector aumente, se normalice su presencia en la construcción y esto se contagie a otras profesiones masculinizadas, como la tecnología, para que la inclusión de las mujeres en las plantillas en igualdad de condiciones sea una realidad, concluye García Torrent. EFE

