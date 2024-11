Este es el electrodoméstico que usas en casa y que puede desvelar detalles de tu intimidad: No es Alexa

La tecnología ha llegado a nuestros hogares para mejorarnos la vida optimizando muchas tareas, pero en ocasiones plantea problemas de difícil encaje.

Ofrece múltiples ventajas al facilitar y hacer más eficientes y simplificar las tareas domésticas. La domótica también ayuda a nuestro bolsillo ya que contribuye a reducir el consumo energético mediante el control automático de luces, termostatos y electrodomésticos.

Entre los aparatos de nuevo cuño más queridos entre los usuarios se encuentran los aspiradores robóticos que nos ayudan a limpiar el suelo de la casa sin más esfuerzo que su programación.

Pero no todo parecen ventajas. Este aparato también parece plantear algunos problemas que merece la pena tener en cuenta a la hora si vamos a tener uno en casa. Los explica María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad en su cuenta de Instagram @mariaperador.

"Estos días estaba mirando de comprarme el Roomba, que es este aparato que te aspira a la casa. Pero antes he querido ver qué información recoge sobre nosotros porque todos los dispositivos que están conectados a internet los carga el demonio".

Y es aquí "donde vais a flipar", advierte la experta en ciberseguridad que cuenta con casi 200.000 seguidores en su cuenta. "Cuando lo enciendas y lo pongas en funcionamiento, va a crear un plano de tu casa para saber por dónde tiene que limpiar y para no chocarse con ningún objeto".

Pero esto no acaba aquí. "También va a guardar la ubicación de tu casa y va a recoger imágenes y vídeos que serán enviados a otras empresas que se encargarán de procesarlas para entrenar al modelo de inteligencia artificial".

Entre los datos que asume se encuentran los "de limpieza, duración de batería, mapas de ubicación (si se activa la opción), nombre de la red WIFI, información sobre tiempos de limpieza y vaciado de la papelera, datos de cliente para soporte y facturación, información general como edad e historial de compras o preferencias de uso para mejorar las funciones del robot", advierte la experta en ciberseguridad.

Es decir, añade "las fotos que recoge son sin filtro, es decir, pueden salir nuestros hijos o nosotros mismos en situaciones bastante comprometedoras".

De hecho Aperador recuerda que a una mujer uno de estos aparatos "la hizo fotografías mientras estaba en el lavabo que luego fueron filtradas en internet".

Aunque siempre hay que tener cuidado, Aperador aclara que la opción de capturar imágenes "está desactivada de fábrica y es el usuario quien debe activarla en la App". Si se capturan imágenes, "están completamente cifradas y se eliminan en 30 días".

A medida que limpia el polvo en casa, aprovecha para aspirar también una cantidad de información muy valiosa" Diego Hidalgo Demeusois Autor de 'Retomar el control. 50 reflexiones para repensar nuestro futuro digital',

aspiradoras de información

En este sentido, Diego Hidalgo Demeusois en su libro 'Retomar el control. 50 reflexiones para repensar nuestro futuro digital', explica que tras el anuncio de Amazon en 2022 de que adquiriría iRobot, el fabricante de Roomba, se escondía la búsqueda de "nuestros datos". No obstante recuerda que "afortunadamente" dos años más tarde "los reguladores europeos y estadounidenses impidieron que se realizara esta fusión por la posición de mercado que el gigante tecnológico hubiese tenido en este segmento".

Asegura el autor que "a medida que limpia el polvo en casa, aprovecha para aspirar también una cantidad de información muy valiosa" , ya que "traza los planos de cada estancia, cuenta el número de niños o de mascotas y se entera del tipo de muebles que tenemos".

Datos que a su juicio "sirven para mucho más que evitar obstáculos, ya que son elementos relevantes del perfil de un cliente que permiten anticipar su comportamiento y sus deseos" de cara a "brindarnos opciones tan hechas a medida que no seamos capaces de resistirnos a ellas".

Cómo minimizar la recogida de datos

Y cómo minimizar lo que sepa de nosotros. Aperador aconseja revisar "su configuración de privacidad en la app de iRobot, desactivar el envío de datos de uso en los ajustes de la app, desconectar el dispositivo de Wi-Fi si no deseas que envíe datos en línea, o limitar el uso de la geolocalización precisa, asó como revisar y actualizar los permisos regularmente para controlar qué datos compartimos".

La información ha calado hondo entre sus seguidores. Algunos, profesionales del sector, corroboran su advertencia. "Trabajo para esas compañías que etiquetan esos datos y me tocó trabajar en un proyecto para esas maquinas y me sorprendió ver imágenes de personas en su hogar, eso es una clara violación a la privacidad".

Para evitarlo de raíz, otros tienen claro que lo mejor es no comprar el robot con cámara. "El mío solo tiene el láser. ¿Atropella las sandalias? Sí ¿A veces sale a cabezazos de los sitios estrechos? Sí, pero a mí no me graba".

Como conclusión, Diego Hidalgo plantea una pregunta que merece una reflexión. "Somos conscientes de que pagamos toda esta comodidad con pedacitos de nuestra libertad?". Pues ahí queda.

