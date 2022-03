Economistas: hay bastantes administraciones que viven en un mundo de fantasía

El presidente del Consejo General de Economistas (CGE) de España, Valentín Pich, ha alertado sobre una hipotética subida de impuestos en la situación actual, en la que, ha señalado, "hay bastantes administraciones que siguen viviendo en un mundo de fantasía".

Por el contrario, aunque sin pronunciarse directamente a favor de una rebaja fiscal, Pich sí ha dicho que "parece que hay un cierto consenso" respecto a una bajada del IVA, especialmente del gas y los carburantes en el actual contexto de incrementos de precio, "sabiendo que será un tema balsámico y que no va a solucionar el tema del mercado".

En la rueda de prensa que ha seguido a la presentación, este miércoles, del estudio "Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2022", el presidente del CGE ha destacado que en estos momentos "hay demasiados factores que ponen incertidumbre".

En este sentido ha apuntado, además del impacto de la inflación, que a su juicio "va a ser muy significativo", el "efecto negativo de la crisis global" y sus posibles consecuencias en forma de retracción de la actividad económica, desempleo y "bloqueo" de la actividad empresarial, sumado a que en el mes de mayo llegan los vencimientos de los créditos ICO concedidos durante la pandemia.

En esta situación, los economistas apuntan que hay dos caminos: la rebaja del IVA y el impuesto sobre hidrocarburos, "que necesita que la Unión Europea lo autorice, que parece que sí", y la implementación de ayudas directas a ciudadanos y sectores determinados.

Según el presidente del Consejo General de Economistas, las ayudas directas "tienen contraindicaciones", en referencia al control de las mismas y el coste que su puesta en marcha genera a la administración, mientras que tocar los impuestos solo debería llevarse a cabo "de una forma muy transitoria".

Por lo que sí se ha decantado sin duda es por deflactar la tarifa del IRPF, tanto en el Estado como las comunidades autónomas en sus respectivos tramos -ya lo han hecho País Vasco y Navarra- para que la inflación no perjudique a los contribuyentes.

Además, Pich ha llamado la atención sobre que toda esta situación llega tras un paulatino incremento de la deuda en los últimos años, y ha comentado que "cada vez que utilizamos un cartucho ante un problema es un cartucho menos para el siguiente".

En cualquier caso, ha reconocido que "no es fácil" el papel del Gobierno -"en estos momentos no quisiéramos estar en la piel del Gobierno", ha llegado a decir- y que no se pueden "pedir milagros".