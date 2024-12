El drama de Pamela: jubilada con 67 años y tiene que tomar una drástica decisión para sacar adelante a su familia

La jubilación no siempre es un retiro dorado. Para muchos mayores resulta un momento complicado porque el cambio de rutina laboral puede llevar a un sentimiento angustioso de desconexión social.

Pero además, aquellas personas que hayan tenido trabajos irregulares o bajos sueldos pueden ver limitada su pensión, lo que se traduce en unos ingresos insuficientes que no llegan para cubrir los gastos más necesarios o las situaciones imprevistas.

Esto es precisamente lo que le ha sucedido a Pamela Shields, una mujer de Texas de 67 años que precisamente no se ha podido jubilar 'del todo' porque con la pensión no le llegaba para los gastos que tenía que afrontar. Y no eran precisamente caprichos.

A Pamela, que ha relatado su historia a Business Insider, no le ha quedado otra opción para llegar a fin de mes que dividir su tiempo 'dorado' entre cuidar a personas mayores que lo necesitan y trabajar en el turno de noche de un supermercado de su pueblo Fort Worth.

"Tengo muchas ganas de jubilarme y no tener que hacer todas estas cosas para ganarme la vida", ha reconocido a este medio, si bien parece que es un sueño difícil de cumplir y que por lo pronto no ve factible.

En su caso cobra del Seguro Social 1.470 dólares (unos 1.400 euros) después de haber trabajado casi toda su vida en servicios de atención al cliente y recursos humanos, lo que le permitió ahorrar algo para su jubilación.

Sin embargo tras dos divorcios y diferentes gastos médicos inesperados, Pamela se encuentra en un momento económicamente complicado en el que tiene que hacer malabarismos para dar de comer a su familia y a ella misma.

Pamela, al igual que le sucede a muchos jubilados españoles, tiene tres hijos que aunque ya sean adultos, aún les brinda algo de apoyo financiero. De hecho, una de sus hijas vive con ella debido a los problemas de salud que sobrelleva.

Así que con todo, la única forma posible que tenía de seguir a flote, era buscarse esos dos trabajos a tiempo parcial. "No estoy muy contenta con eso, pero lo estoy haciendo lo mejor que puedo".

Dada su edad, compaginar ambos empleos no es sencillo. De hecho su trabajo nocturno en el supermercado, según ha reconocido a BI, es complicado y no le queda más remedio que sentarse durante sus turnos porque le "duelen mucho los pies".

Por lo pronto su vida laboral es incierta. No sabe cuándo podrá jubilarse por completo. A estas alturas echa la vista atrás y se lamneta. Reconoce que no esperaba que sus gastos de jubilación fueran tan altos y que no ahorró el suficiente dinero para compensar los imprevistos que ha tenido de atención médica o de sus divorcios.

Por eso ha lanzado un aviso a navegantes y aconseja a otros que aprendan a planificar sus finanzas y que por supuesto se lo enseñen a sus hijos.

En Estados Unidos, la jubilación se sustenta en el programa de Seguridad Social, financiado a través de impuestos que se cargan sobre los salarios. Los trabajadores acumulan créditos laborales según sus ingresos y años trabajados, lo que determina el monto de su pensión al jubilarse, generalmente a partir de los 62 años.

Adicionalmente, existen opciones planes de pensiones privados que permiten ahorrar de manera voluntaria para complementar los beneficios de la Seguridad Social que suelen ser insuficientes.

La suma de ambos ingresos siempre aumenta las posibilidades de contar con los ingresos suficientes de cara a un retiro sin sobresaltos.

