Se dispara el gasto de luz en los hogares

Si el consumo energético de las empresas ha disminuido por el parón económico, el confinamiento ha supuesto un considerable aumento del gasto de luz en los hogares que se va a reflejar en la factura. Se va a encarecer entre 8 y 12 € para una familia media. Ha bajado el precio de la electricidad, un 14% según el último IPC, la menor demanda por el cierre de las empresas se ha reflejado en ese menor coste. Pero al final los consumidores no lo vamos a notar, primero porque el 70% del recibo lo forman impuestos fijos y peajes y segundo por ese aumento del consumo. A diario supera el 20% y los fines de semana rebasa el 13%.

El pico está inusualmente a mediodía.

La curva de gasto, si lo comparamos con las semanas anteriores al encierro, refleja claramente el cambio de nuestras costumbres desde el estado de alarma. El gran gasto comienza una hora más tarde, eso quiere decir que nos levantamos una hora después de lo habitual, no vamos al trabajo, no hay colegios..., y se aprecian picos inusuales poco antes de la comida sobre todo y de la cena, es el tirón de cocinar. El gasto de los electrodomésticos ha aumentado un 40%, el de la iluminación un 15...y de otros aparatos electrónicos un 10. El frigorífico es el electrodoméstico que más gasta, una buena medida es no llenarlo a rebosar, aunque ahora será difícil, y mantenerlo no por debajo de 3 grados.

Momento de comparar precios

Muchos se han llevado el trabajo a casa pero sobre todo el ocio; el cine de los sábados, la cena en el restaurante favorito e incluso el parque del pequeño. Lo mismo ocurre los fines de semana, se observa un aumento importante a la hora de comer y por la noche.Si tenemos contrato con discriminación horaria es el momento de optimizar su uso. Y ahora que tenemos más tiempo libre esrá de mucha utilidad revisar nuestra factura con tranquilidad y comparar ofertas y precios. Se puede llegar a compensar ese gasto extra.