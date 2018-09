Desciframos el recibo de la luz

¿Entiendes el recibo de la luz que te llega a casa? No eres el único. Solo un 11% de los consumidores la entiende por completo. Muchos usuarios ignoran, por ejemplo, si están en el mercado libre (en el que cada compañía puede fijar sus propias tarifas) o en el regulado (el del PVPC). Intentamos desglosar los conceptos que incluyen la factura.

DATOS DE FACTURA

Datos del recibo de la luz. Parte1

1.- Nombre: Te indica si estás en el mercado libre: fíjate bien, porque puede que estés en el mercado libre y no lo sepas. Suelen utilizar logos y nombres casi idénticos. En este caso Iberdrola Clientes es la comercializadora del mercado libre de este grupo. Es decir no tenemos PVPC.

2.- Periodo de facturación: La lectura es bimestral o mensual, dependiendo del contrato que tengas con tu comercializador o de si tienes el nuevo contador con telegestión instalado.

3.- Número de factura: Número identificativo fiscal de esta factura.

4.- Fecha de emisión de factura: Indica hasta qué día del mes te van a cobrar.

5.- Fecha prevista de cargo: Te avisa del día que te lo van a reintegrar de tu cuenta bancaria.

6.- Factura con lectura real: No todos los contadores de España son inteligentes. Si tu contador sigue siendo de los antiguos, cabe la posibilidad de que te llegue una factura estimada. No son exactas, pero se corrigen con el tiempo y al final pagas por lo que consumes na factura estimada.

7.- Referencia del contrato de suministro: Es un dato fundamental para identificarse, como la CUPS (Código Unificado de Punto de Suministro). En muchos casos es más útil. Identifica tu instalación y se mantiene aunque cambies de comercializadora.

8.- Nombre y dirección del receptor de la factura: Se muestran los datos personales (nombre y dirección) del titular del contrato, de quién recibe la factura.

RESUMEN DE FACTURACIÓN Y EVOLUCIÓN DE CONSUMO

Datos recibo de la luz. Parte 2

9.- Gráfico con la evolución de su consumo durante los últimos 14 meses, incluyendo información sobre lecturas reales y estimadas, en el caso en el que algún mes tengas lectura estimada. Se dan datos de consumo medio diario.

10.- Resumen facturación: Refleja el importe que pagamos y un resumen que nos indica de dónde sale esa cifra. En la segunda hoja del recibo viene más desglosado. Hay tres partes: Energía (potencia, energía facturada,...); Servicios y otros conceptos (alquiler de equipos) e Iva (es del 21%).

DATOS RELACIONADO CON SU SUMINISTRO

Datos recibo de la luz. Parte 3

11.- Número de contador: Código que identifica tu aparato de medida o contador.

12.- Referencia contrato de suministro: Código que identifica tu contrato. Al realizar cualquier gestión, los canales de atención de la empresa te pedirán este código para tu identificación.

13.- Empresa distribuidora: Nombre de tu empresa distribuidora. Debes contactar con ella en caso de averías o incidencias relacionadas con la red eléctrica.

14.- Número de contrato de acceso: Referencia del contrato de suministro con la empresa distribuidora.

15.- Identificación punto de suministro (CUPS): Identifica el punto de suministro ante cualquier empresa distribuidora o comercializadora.

16.- Forma de pago: Modo de pago seleccionado para el pago de tus facturas. En la mayoría de casos, como el ejemplo que ponemos, se realiza mediante domiciliación bancaria. Cuando el pago no esté domiciliado aparecerá un código de barras en el anverso de la factura y el pago deberás realizarlo en entidades bancarias concertadas presentando la propia factura.

17.-Datos de la entidad, IBAN, BIC y Código de mandato: Donde se domicilian los pagos. Los últimos dígitos del IBAN se ocultan para asegurar la confidencialidad de tus datos bancarios.

18.- Potencia contratada: La mayor parte de los hogares tiene entre 3.3 y 4.6 Kw. En este caso es más, 5,75 Kw, lo que indica que el domicilio de la titular tiene más metros cuadrados que la media. Es clave tener la potencia adecuada para no pagar más de lo que debemos.

19.- Peaje de acceso a la red (ATR): Peaje correspondiente de tu punto de suministro, para acceder a la red.

20.- Precios de los peajes de acceso: Es un importe fijado por el Ministerio, que se determina en función de la potencia contratada (2.0 si es menor de 10kW) y si tienes o no tarifa de discriminación horaria (DHA o A).

En ese caso recoge la fecha de publicación del BOE de los peajes de acceso aplicables.

21.- Duración de contrato: Fecha en la que finaliza el contrato y se renueva o rescinde. La renovación se produce de forma automática.

CONOZCA AL DETALLE SU FACTURACIÓN Y CONSUMOS

Datos recibo de la luz. Parte 4

ENERGIA

22.- Potencia facturada: Importe de un término fijo que se calcula multiplicando la potencia contratada (kW) por el número de días del periodo de facturación y por el precio del kW.

23.- Consumo facturado: Importe del consumo que has realizado durante el período facturado. Se calcula multiplicando el consumo de dicho periodo (kWh) por el precio del kWh.

24.- Descuentos: Ahorro obtenido en caso de que corresponda aplicarlos. En este caso es del 15%

25.- Impuesto sobre electricidad: Impuesto de los denominados especiales, como los que gravan el alcohol, tabaco o hidrocarburos. Se calcula de la forma establecida por la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, multiplicando lo que se paga por el consumo y la potencia facturados por 5,1127%.

SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS

Conceptos relacionados con servicios adicionales a la energía

26.- Alquiler equipos de medida: Se calcula multiplicando el nº de días del período de facturación por el precio del alquiler del contador, salvo que el contador sea propiedad del cliente, que en tal caso no se factura. Su precio está regulado por la Administración. Eso sía, además del alquiler pueden ofrecer otros servicios (mantenimiento, seguros, etc.) que no estás obligado a contratar.

TOTAL ENERGÍA, SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS

27.- Importe Total: Recoge el importe total a facturar de energía, servicios y demás conceptos detallados en los apartados anteriores. Sobre este importe se añade el IVA (21%). En el caso de Canarias, aplicaría el IGIC al tipo vigente y en el caso de Ceuta y Melilla el IPSI al tipo vigente.

En ocasiones puede aparecer más de una línea en la facturación sobre un mismo concepto. Se puede producir por dos motivos:

1.- Cuando dentro del mismo período de facturación se ha producido un cambio en los precios a aplicar.

2.- Cuando se tienen contratados diferentes periodos horarios.

CONSUMOS

28.- Detalle de tus consumos: Se detallan las lecturas anterior y actual del contador así como sus fechas correspondientes. Al restar la lectura actual menos la lectura anterior, se obtiene el consumo (kWh) realizado en el período recogido en tu factura. Este consumo es el mismo que se recoge en el detalle de facturación, en consumo facturado.

Puede haber distintos tipos de lectura:

1.- La lectura real es el valor leído por tu empresa distribuidora en el contador de tu suministro en la fecha correspondiente.

2.- La lectura estimada es un valor que la empresa distribuidora calcula tomando como base los consumos históricos y según una fórmula reglamentada por el Ministerio de Industria.

Tienes también la opción de autolectura, facilitando tú mismo en este casi la lectura de tu contador a través del Teléfono de Atención al Cliente 900 225 235 o de Mi Área Cliente

DESTINO DE LA FACTURA

29.- Información detallada sobre la cantidad de euros de tu factura destinada a pagar los impuestos y recargos marcados por la normativa vigente y la destinada a la producción y suministro de la energía eléctrica y a las redes de distribución. Queda claro que más de la mitad de lo que paga (en este ejemplo el 52%) se destina a pagar impuestos u otros recargos. Es lo que se llama el “coste político” de la factura, ajena al precio de generación o distribución.