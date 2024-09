La demandada oferta de trabajo por la que cobrarás mil euros al día y te pagan un viaje a Barcelona: no hace falta experiencia

Sabemos que uno de los grandes problemas de este año y de los anteriores es el del desempleo. No es nada fácil encontrar uno que se ajuste a tus condiciones y que, encima, te reporte un sueldo digno para poder vivir y no que estar excesivamente preocupado. Por eso mismo, cuando sale una oferta, hay que estar al quite y apuntarte a la misma.

Y algunas de esas ofertas son, cuando menos, curiosas y que levantan mucha expectación. Una de esas es la que ha salido en un portal de ofertas de trabajo que ha provocado que miles de personas quieran apuntarse a solo horas de que saliese publicada.

Es una de esas ofertas que, si ahora mismo necesitas unos ingresos extra, te vendrá estupendamente. Se trata de probar nuevos sabores de Chupa Chups, sí, los míticos caramelos.

Los requisitos para que te acepten en esta oferta y en qué consiste

Es una de esas ofertas jugosas, porque, lo que comienza ofreciendo esta empresa radicada en Barcelona, es mil euros por día trabajado.

Y el trabajo, consiste, concretamente en probar las distintas creaciones de los Chupa Chups que te ofrezcan, de nuevos sabores, y, además, “plantear un lanzamiento”, como reza la oferta.

La cosa no queda ahí, porque ofrecen los mil euros al día, pero también “viaje de ida y vuelta desde tu casa, esté donde esté, y alojamiento incluido”.

Alamy Stock Photo Chupa Chups

Eso ya debería ser suficiente para querer apuntarte pero, si no fuera suficiente, te ofrecen un año de Chupa Chups, un kit de los famosos caramelos y también otro kit del portal de trabajo.

Ojo, que se trata de un trabajo para el que no es necesaria experiencia previa y, como estudios, solo tener la ESO.

Por el momento, tiene casi 4.000 inscritos.

El trabajo por el que cobrarás mil euros al día por probar colchones

Se trata, nada más y nada menos que de una oferta de probar colchones, es decir, te pagan por dormir.

Además, el sueldo no está nada mal, porque te pagan al día 1.000 euros, y, como decimos, lo único que tienes que hacer es probar colchones. Eso sí, hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para poder ser elegido para esta oferta, y que te contraten. Para empezar, tienes que ser mayor de edad y, además, tener la Educación Secundaria Obligatoria, y saber descansar y dormir.

Así que, si por lo que sea tu especialidad es dormir y se te da más o menos bien, lo único que tienes que hacer es apuntarte a esa oferta de trabajo e intentar trabajar en ella. El sueldo, como ves, es de lo más apetecible.

3.000 euros en un restaurante italiano en Suecia que ofrece lo impensable

En COPE, ya te hemos hablado de otras ofertas de trabajo fuera de España en la que había grandes beneficios como buenos sueldos, aprender el idioma local o, incluso, alojamiento incluido a cargo de la empresa. Pero un grupo empresarial de restaurantes italianos ofrece algo casi mejor que todo esto por trabajar en su local de Suecia: "amigos para toda la vida".

Una de las cosas que más echan para atrás a la hora de abandonar nuestro hogar es tener que dejar de ver a nuestros amigos y familiares. Sin embargo, esta empresa lo sabe y por eso, además de las ventajas o recompensas propias de una oferta cualquiera, te deja claro que aquí vas a encontrar amigos para siempre.

Alamy Stock Photo Grupo de amigos comiendo pizza

Urban Italian Group se define como "un exitoso grupo de restauración" que tiene locales en distintas ciudades, entre las que se incluye Estocolmo, en Suecia. Su intención principal es extender la cultura de la cocina italiana, pero hacen ver que lo verdaderamente importante es "mantener relaciones sólidas y maduras con nuestros colegas". Estos son los dos puestos que ofrecen:

Segundo al mando en la cocina: se encargará de colaborar con el jefe de cocina para conseguir un ritmo rápido y que tendrá que afrontar un gran volumen de trabajo. Tendrá que dirigir al personal durante el servicio y participar en las tareas administrativas. Se explica que se requiere un horario flexible, teniendo en cuenta cambios de última hora según las necesidades del negocio. También se detalla que tener experiencia en cocina italiana es una gran ventaja, así como demostrar creatividad y un trabajo de calidad.

Pizzero: ayudar y seguir las órdenes del jefe pizzero. Entre las tareas está revisar las pizzas que se preparen para que todas se hagan de acuerdo con las recetas, porciones, cocción y normas de servicio. Es importante tener conocimientos de los ingredientes y las elaboraciones y estar dispuesto a seguir aprendiendo al respecto. También se encargará de comprobar el equipo y los utensilios de cocina para que todo esté en buen estado.