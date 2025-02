Declaración de la Renta: Así puedes saber desde ya la cantidad exacta de dinero que tendrás que pagar o que te devolverá Hacienda este 2025

Cuenta atrás para presentar la Declaración de la Renta. Como cada año, millones de contribuyentes en España debemos rendir cuentas ante el Fisco, un trámite necesario que determina si Hacienda nos tiene devolver o si, por el contrario, debemos de pagar más impuestos.

En decir con la declaración ajustaremos cuentas con Hacienda, de forma que si nos han retenido poco, pagaremos más, mientras que podría salirnos a devolver, en el caso de que las retenciones aplicadas, hayan sido altas. Las retenciones son un adelanto que hacemos a Hacienda sobre lo que nos corresponderá pagar en nuestra declaración.

El porcentaje que se nos aplica varía según la situación personal de cada individuo o de la cantidad de la prestación por desempleo establecida para el año actual.

EDUARDO PARRA Un empresario realizando la declaración de la renta

a pagar o a devolver

Para muchas personas, saber con antelación si tendrán que pagar o recibir dinero en la declaración de la Renta supone un respiro de cara a organizar sus finanzas y evitar imprevistos que descuadren sus cuentas. Es decir, que si el resultado nos sale a pagar, tendremos margen de maniobra para por ejemplo, fraccionar el importe.

En cambio, si hay devolución, puede ofrecernos una visión clara del dinero extra que está por llegar a nuestra cuenta, facilitando decisiones como ahorrar, invertir o liquidar deudas.

En definitiva, conocer este dato con tiempo nos ayuda a gestionar mejor los recursos y a planificarnos de una forma mucho más estratégica.

simulador online

Captura de pantalla agenciatributaria.gob.es

Bueno, pues todos podemos saber desde ya cuál será el resultado de nuestra declaración gracias al simulador online que ofrece la misma Agencia Tributaria, teniendo siempre en cuenta que hay retenciones en la nómina o deducciones que pueden alterar el resultado.

Se trata de la herramienta Renta Web Open donde iremos introduciendo una serie de datos que permitirán simular la declaración de IRPF. Y ojo porque lo que pongamos no nos compromete ya que "no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales", explica Hacienda.

Es decir que los datos introducidos no se trasladarán a nuestra declaración de la Renta, de hecho, el documento que genere el simulador carece de validez como borrador.

paso a paso

Según accedemos al portal, nos encontramos con una ventana inicial en la que se puede elegir entre dos opciones; "nueva declaración" o "cargar". La segunda opción solo permite revisar los datos de una declaración que previamente hayamos guardado.

Luego solo tenemos que ir rellenando la información que nos soliciten las diferentes casillas; nombre y apellidos, fecha de nacimiento, NIF, comunidad en la que vivimos, si se tienen hijos menores de 18 años o ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad, entre otros.

Finalmente solo tendremos que aceptar para 'validar los datos' con el finde comprobar el resultado y acceder al documento de ingreso o devolución que nos aclarará muchas dudas sobre nuestras finanzas de los próximos meses.

fechas

Por lo pronto, la Agencia Tributaria ya ha confirmado las fechas para presentar la correspondiente al ejercicio de 2024. La campaña dará comienzo el 2 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, según el calendario oficial publicado en su página web. Este año, el inicio se adelanta ligeramente en comparación con la campaña anterior, que arrancaba justo un día después.

Como novedad sí que deberán presentar la Renta todos los autónomos, independientemente de sus ingresos, y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

También desde este año, quienes reciban la prestación por desempleo (el paro) estarán obligados a presentar la Declaración de la Renta, sin importar si alcanzan o no el umbral mínimo exigido en años anteriores. Este cambio modifica la normativa vigente hasta 2024, cuando solo debían declarar aquellos cuyos ingresos superaban los 22.000 euros anuales con un solo pagador o los 15.000 euros si tenían varios, siempre que ninguno de ellos les abonara más de 1.500 euros al año.