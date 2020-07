¿Me deben devolver el dinero si tenía planificado un viaje a Reino Unido?

Los continuos brotes y decisiones como la del Reino Unido, de poner en cuarantena a todo aquel que venga de España, pueden complicarnos las vacaciones. Sin duda, la inseguridad que generan no son muy favorables para el sector turístico, que estaba emprendiendo la remontada. Al menos seis países más en Europa recomiendan no venir a nuestro país. Pero... ¿qué pasa si en vez de recomendación se pasa a prohibición? ¿y si la prohibición me pilla con viaje comprado? ¿Cuáles son mis derechos?

Las organizaciones de consumo coinciden en que si tienes, por ejemplo, cerrado un viaje a París, y de repente antes de partir cierran la frontera - o sea, se te prohíbe entrar en destino - eso sería causa de fuerza mayor para resolver el contrato y reclamar la devolución del dinero adelantado.

No es lo mismo recomendación que prohibición, y en este caso habría que mirar al detalle el contrato y hasta dónde se puede reclamar. En estos casos de incertidumbre, como es lógico, siempre conviene contratar un seguro de cancelación.

¿Y en caso de confinamiento? ¿Qué pasa si antes de coger las maletas nos confinan en casa por un aumento de infectados? Bueno, en este caso, es algo que no depende de ti y, por tanto, también podrás reclamar la devolución de ese viaje, hotel o vuelo contratado. En caso del que confinamiento nos pille ya en el lugar de vacaciones, si podemos volver antes, pues volveremos y reclamaremos también esa parte del viaje que no vamos a disfrutar y si por lo que fuera nos obligaran a permanecer confinados en el lugar de vacaciones, ahí la administración competente debería hacerse cargo de los gastos adicionales.