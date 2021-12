Daniel Lacalle, sobre la gestión de Sánchez de los fondos europeos: “Es peor que el plan E”

La pandemia de la covid generó en todo el mundo una profunda crisis que debilitó las economías de todos los países. Para hacer frente a esta recesión, la Comisión Europea desarrolló el plan Next Generation para estimular la economía de los miembros comunitarios europeos. De este fondo, a España le corresponden 140.000 millones de euros y de su correcta utilización depende que el país se pueda recuperar de esta crisis económica.

En el recuerdo está el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo de José Luis Rodríguez Zapatero, más conocido como Plan E. El objetivo de este era impulsar la actividad económica del país después de las crisis inmobiliaria y financiera del 2008. Este dinero fue repartido entre los organismo públicos para que realizasen inversiones, pero no consiguió el objetivo esperado por la precipitación con la que se realizaron los proyectos y su mala ejecución y supuso un malgasto de dinero público.





Esto precisamente es lo que no puede ocurrir, y muchos economistas advierten de que los planes para ejecutar los fondos europeos nos pueden llevar a una situación similar al Plan E. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, estuvo en 'La Linterna' con Ángel Expósito hablando sobre diferentes asuntos. "Mucha gente va a tener una decepción. Una gran mayoría va a licitaciones públicas. Habrá que seguir que estas infraestructuras sean adecuadas", afirmó sobre la gestión de los fondos europeos. A esto, Expósito comentó que no se convierta en un nuevo Plan E, a lo que Antonio Garamendi respondió: "Eso es".

Pese a esta duda por la gestión, el Gobierno continúa difundiendo que estos fondos europeos serán la solución a los problemas originados por la pandemia de la covid y hay un sector que advierte sobre el peligro de que pueda ocurrir un nuevo Plan E. Para conocer cuál es la situación, COPE.es ha contactado con Daniel Lacalle para conocer a quién va a llegar el dinero de los fondos europeos, las diferencias entre las estrategias del Plan E y este de los fondos europeos, por qué fracasó el Plan E y las posibilidades de que los fondos europeos se conviertan en un nuevo Plan E.

"Los fondos europeos van a ir fundamentalmente a grandes proyectos de grandes empresas y a muchos planes del sector público. Por tanto, lo que dice Garamendi y lo que decimos muchos economistas es que el riesgo de que estos fondos se malgasten y se dirijan a proyectos sin rentabilidad económica y está el riesgo de que no lleguen a las pymes", asegura Daniel Lacalle.

La estrategia es la misma que la que se hizo con el Plan E

Esta gestión puede malgastar los fondos europeos y se asemeja a la mala gestión que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo en 2008 con el Plan E. En este sentido, Daniel Lacalle asegura que la estrategia que está siguiendo el Gobierno de Pedro Sánchez con los fondos es la misma que la que se hizo con el Plan E y consiste en "disfrazar los problemas estructurales de la economía española y los agujeros presupuestarios con dinero que viene de Europa y en este caso se puede decir que es peor que el Plan E". En este, Daniel Lacalle destaca que al menos hubo ciertos planes que eran valiosas, pero que en esta gestión de los fondos europeos, la gran mayoría del gasto va a ser en "cosas muy difíciles de monitorizar y que creen un efecto multiplicador en la economía". Las previsiones que el Gobierno ha establecido revelan que se van a crear 12 empleos por cada millón de euros invertidos y "cualquier empresario o persona puede entender que es un despilfarro incluso con estas estimaciones optimistas del Gobierno".





Otro problema es la transparencia de la gestión de estos fondos europeos. Daniel Lacalle explica que el Gobierno ha contratado a una auditora independiente de prestigio internacional que va a tener que detallar muchos datos tal y como exige la Unión Europea. Pero la auditora y la Unión Europea "no puede hacer nada sobre toda la cantidad de fondos que el Gobierno va a dirigir a comunidades autónomas dependiendo del apoyo político y que se van a ir a conceptos como la modernización de la administración pública que no sabemos qué es lo que va a tener incluido. Es muy fácil entender que mucho dinero se va a perder en gasto corriente sin rentabilidad económica real y eso aunque se contrate a una auditora con prestigio no se puede parar".

La situación preocupa a los economistas ante el posible despilfarro de dinero público por parte del Gobierno, tal y como pasó con el Plan E, y Daniel Lacalle explica por qué fracasó este Plan E. "Fracasó porque cuando se hacen estas enormes inyecciones de dinero público dirigida desde el sector público para intentar gastar mucho y muy rápido y generar un impacto muy rápido en el PIB, la propia dinámica hace que fracase: hay que gastar mucho, rápido y en cosas que supongan mucha cantidad de dinero. Cuando lo que genera el efecto multiplicador es invertir en pymes, aquellas que tienen proyectos menores, pero que son los que realmente generan empleo, etc. Es muy difícil encontrar varios proyectos de decenas de miles de millones que vayan a a funcionar y es muy fácil encontrar decenas de miles de proyectos de medio millón de euros o menos que sí vayan a funcionar. Lo que pasa es que los primeros son los que quiere el Gobierno lo antes posible para repartir favores y generar un reparto de fondos entre aquellos gobiernos entre los que tiene socios de Gobierno o socios de coalición".