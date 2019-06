¿Cuánto nos cuestan las falsificaciones?

A pesar de los esfuerzos que se hacen para concienciar al ciudadano, para luchar contra la piratería el mercado de las falsificaciones no para de crecer. En Europa deja ya unas pérdidas anuales de 55.982 millones de euros. De ellos, 6.766 millones fueron en España, según los datos que acaba de publicar la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Sale a 146 euros por habitante, por encima de la media de nuestros socios. Las pérdidas económicas representan ya nada menos que el 10,6% de las ventas totales, lo que supone una subida de 1,3 puntos. Desde el punto de vista laboral las copias destruyen aquí unos 53.000 empleos.

La EUIPO ha analizado el impacto en 11 sectores clave, los más representativos, y los resultados son concluyentes. El textil es el más afectado. El agujero que dejan las ventas de los “manteros” de ropa, calzado y accesorios (carteras, bolsos o gafas de sol) alcanzan los 3.808 millones de euros, más de la mitad del total. “Una de cada seis prendas de vestir que se vende en España ya es una falsificación”, según apunta a COPE Luis Berenguer, portavoz de esa oficina europea con sede en Alicante. El segundo sector que más pérdidas genera por las copias es el de los productos farmacéuticos, seguido del de los cosméticos.

Más concienciación y sanciones

Berenguer ha pedido en Cope actuar en dos vías. La primera es la sensibilización, la concienciación de los consumidores. En su opinión tienen que saber “que no solamente están provocando pérdidas a la economía de su propio país sino que además tienen que ser conscientes de que cuando compran algún producto falsificado están poniendo en riesgo su propia salud”. Ha puesto el ejemplo de las cremas solares. “¿Comprariamos para nuestro hijo alguno de estos productos falsificados, que no pasa las pruebas de seguridad, si vamos a la playa?”, ha señalado. Además ha pedido una legislación más dura con estas conductas. El portavoz de la EUIPO no conoce otro mercado “en el que los productos ilícitos se expongan en la calle de esta forma”.

Datos “alarmantes”



La Confederación Española de Comercio (CEC) y la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) ya han reaccionado al informe de la EUIPO. Han calificado de "alarmante" la destrucción de más de 53.400 empleos y la pérdida de más de 6.700 millones de euros al año debido a las falsificaciones. Han resaltado que la venta de falsificaciones es una actividad ilegal que, además de provocar grandes perjuicios al empleo y a la economía del país, está controlada por bandas organizadas y vende artículos que no han pasado ningún control de seguridad y calidad. "El consumidor tiene que ser consciente de que cuando compra falsificaciones su dinero va a subvencionar el crimen organizado, y pone en riesgo su salud y su seguridad", han destacado ambas organizaciones.