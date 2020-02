Los españoles creemos que nuestra casa vale más que su precio real

Los españoles no nos adaptamos a las nuevas condiciones a la hora de vender nuestra vivienda. El mercado de segunda mano está claramente a la baja, en Madrid y Barcelona, se cifra ya en un 4% y los expertos avisan de que arrastraran otras zonas en donde todavía se mantienen.

Sin embargo los españoles tenemos un alto concepto de nuestros pisos, creemos que su precio es mucho mayor del real. Están alejados del mercado y también de la tasación de los agentes inmobiliarios. Las expectativas de los vendedores superan entre un 10 y un 20 % la valoración que hacen los profesionales de sus inmuebles. Más allá de los números lo constatan las agencias de ventas. Gastón Robes tiene una en la zona de Hortaleza de Madrid, lleva 20 años en el negocio y lo ha constatado. “Es normal que el vendedor quiera sacar el máximo provecho pero ahora mismo está fuera de mercado. La situación no es la que era hace meses, el cliente llega con esa mentalidad de que se vendía a cualquier precio y hay que hablar con ellos y hacerle entender que la situación no es la misma”.

Mercado a la baja

Acostumbrados a crecimientos anuales esperamos que cada año valga más pero ahora no es así. Se acaba el ciclo expansivo que comenzó hace seis años. Cada vez cuesta más vender un piso “hacemos una media de 15 visitas escogidas para el perfil de esa vivienda” Hace meses no llegaban a diez. Porque muchas agencias realizan un estudio de viabilidad del posible comprador para saber si financieramente pueden comprarlo, es decir ya no aceptan a cualquier comprador.

Tienen que convencer al vendedor de que no infle tanto el precio porque puede eternizarse en la venta. Y siempre se vende con rebaja. Sólo en determinados casos, de precios ajustados o viviendas muy particulares, se venden en el precio de salida y en la primera visita.

Hay países donde el precio de salida es el más bajo y se aceptan ofertas, se vende al mejor postor. Una especie de subasta muy diferente del funcionamiento del mercado español.