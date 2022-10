¿Cuándo y cómo se cobrará la paga extra de 900 euros y la subida de sueldo a los funcionarios?

El Gobierno ha anunciado una subida del 9,5% en el salario de los funcionarios para los próximos tres años. Un aumento del que se beneficiarán no sólo los casi 3 millones de funcionarios que hay en España, sino hasta 3,4 millones de trabajadores cuyas nóminas dependen de la Administración Pública.

Pero lo primero, antes de explicar quién y cómo va a cobrar la subida de sueldo, hay que explicar que la primera va en la frente: la subida no es en realidad de 9,5, es del 7,5%, lo que pasa que ya incluyen el incremento del 2% que comenzaron ya a aplicar en enero del año pasado.

¿Cuándo será la subida total del sueldo de los funcionarios?

Dicho lo cual: ¿cuándo se cobra la primera subida de sueldo? Pues la primera es del 1,5% y se abonará antes de final de año. Será mediante una paga única. El importe, claro está, depende del sueldo de cada uno. El máximo: 850 euros. Pero la media será de 500 euros extras antes de que llegue Nochevieja.





La siguiente paga es del 2,5% y lo verán reflejado los funcionarios en sus nóminas a partir de enero. Según aseguran fuentes sindicales, el porcentaje se hace no sólo al sueldo base, a todos los pluses, que nadie se preocupe. Total, que en 2023 habrá una segunda subida opcional. Puede que te suban, o puede que no. De qué va a depender, de que el IPC y el PIB a final de año suban más de un 6%. Si sí, un 1% más. Si no, pues un 0%

Lo mismo para 2024. Un 2% más en tu sueldo a partir de enero y un 0,5% más a final de año si los precios crecen más del 8% respecto a este año. Si no, pues otro 0%. Si no se dan las variables, pues al final resulta que la subida salarial de los funcionarios, de un 9,5% es en realidad un 6. Pero eso sí, significará que la economía va mejor.

Audio





El peligro para el sector privado



Ahora, ¿qué consecuencias tendrá esta subida para la totalidad del mercado de trabajo? Sobre ello hablaba el pasado martes en La Linterna el profesor de Economía de Comillas ICADE, Emilio González, que explicaba que los Presupuestos Generales del Estado “no son los presupuestos que necesitamos, lo que necesitamos es contener la inflación conteniendo el gasto, pero estos Presupuestos lo que van a hacer es echar más leña al fuego”.

Más allá iba respecto al sueldo de los funcionarios, avisando de las consecuencias para el sector privado: “estamos mandando un mensaje muy malo para la negociación colectiva en el sector privado, porque los sindicatos van a pedir subidas que les equiparen con los funcionarios, las empresas cada vez van a tener márgenes más bajos porque van a vender menos y va a ser un otoño caliente”.