La crisis del roscón de Reyes: un 30% menos de pedidos después de un año en el que cerraron 600 panaderías

Un año más, las navidades van alcanzando sus últimas fechas celebrando la última festividad: el día de Reyes. Una jornada de ilusión que va vinculada a un dulce: el roscón. Pero este año la inflación ha provocado que este dulce no llegue a todas las casas y tampoco salga de todos los obradores y panaderías. Los pedidos de los roscones han bajado un 30% con respecto al año pasado. Eduardo Villar, presidente de la patronal de los panaderos artesanos (CEOPPAN) explica que "es imposible luchar contra las grandes superficies" porque los venden "a tres euros".

La inflación ha aumentado los costes de producción en más de un 60%, por eso algunos obradores han optado por no elaborarlos o por prescindir de algún ingrediente como la nata o la trufa. Los consumidores buscan alternativas para no gastar tanto como explica Juan Antonio, propietario de un obrador en Madrid: "El tamaño cada vez es más pequeño para aprovechar mejor el producto". Este año, cada roscón nos va a costar un 9% más.

Es por lo que las panaderías y pastelerías prevén unas fiestas a la baja. La crisis de los precios, el encarecimiento de los productos, y la falta de ayudas han provocado que en el último año hayan tenido que cerrar más de 600 establecimientos. El pasado 2 de noviembre las panaderías y pastelerías mantuvieron una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para solicitarle soluciones. Tras el anuncio de las medidas antes de que acabase el año, como la reducción del IVA en el pan, demandan que están dirigidas a los consumidores y no a las panaderías. Así es muy difícil frenar la sangría.

Cierran las panaderías

Es por esto por lo que el pasado martes, el sector español de panadería y pastelería artesana apagó sus hornos de forma simbólica, entre las 12.00 y las 12.15, dentro de la campaña 'Que no se apague la Navidad'. Ceoppan recuerda que sus 12.000 micro, pequeñas y medianas empresas dan trabajo actualmente de manera directa a 190.000 personas en nuestro país, a pesar de que el año pasado se cerraron dos panaderías cada día.

No solo les ha subido la energía, también se ha disparado el precio de la harina, el azúcar, la nata, el aceite y la mantequilla. Pero los panaderos no tienen el poder de presión de otros sectores, como las gasolineras o los transportistas. El futuro no parece mucho más halagüeño, por eso reclaman ayudas directas para su supervivencia.