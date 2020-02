El PP cree propio de "república bananera" que Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, aspire a presidir la CNMC

Elvira Rodríguez asume que habrá cargos nombrados por los 'populares' en el relevo del supervisor: "Tendremos que entrar"

El PP considera propio de "república bananera" y de país "tercermundista" que el marido de la vicepresidenta Teresa Ribera, Mariano Bacigalupo, pueda aspirar a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de la que ahora es consejero.

Así, para la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, esta posibilidad es "radicalmente incompatible". "En términos de gobernanza y de buen Gobierno, sería sorprendente, bajo mi punto de vista, que ocupe una responsabilidad, que esté en un supervisor independiente, el cónyuge, la pareja, el marido, de quien está gestionando el asunto", afirma en una entrevista a Europa Press.

Es más, para la que fuera ministra de Medio Ambiente y presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "hasta que sea consejero, aunque sea un órgano colegiado, ya tiene incompatibilidad". "Eso no se da por el mundo. A lo mejor por países tercermundistas o por las repúblicas bananeras nos lo encontramos, pero hay que pelear para que no sea el caso", zanja Rodríguez.

Las palabras de Rodríguez coinciden en un momento en el que la CNMC, junto con otros organismos de carácter económico, se enfrentan a un relevo de sus cúpulas directivas, al caducar sus mandatos. En el caso de la CNMC, esperan a ser relevados su presidente, José María Marín Quemada, su vicepresidenta, María Fernández, y tres consejeros dirigen el organismo con el mandato ya cumplido y sin posibilidad de reelección.

Rodríguez asume que entre los nuevos cargos que ocupen los puestos de responsabilidad se encontrarán personas nombradas por el PP: "Tendremos que entrar, pero vamos a ver cómo va la negociación", asegura la exministra.

PIDE PERSONAS "QUE TENGAN SENTIDO COMÚN"

"Desde luego, espero que hablen con nosotros. Nosotros habíamos hablado con ellos, esto va así", argumenta Rodríguez, señalando que, por lo que ha podido constatar, el PSOE no tiene intención de partir el superregulador creado por la fusión de diferentes supervisores bajo el mandato de Mariano Rajoy. "Con nosotros no han hablado. Dijeron que iban a partir la CNMC, pero no veo que lo tengan en la lista de sus prioridades", señala.

Respecto a las personas candidatas a ser nombrados por el Gobierno --y respaldadas después la Cámara Baja, que tiene opción de veto en la Comisión de Asuntos Económicos-- Rodríguez espera encontarse "personas capaces, con currículum, independientes" y "que no entren en conflicto de interés". "Que tengan sentido común", resume.