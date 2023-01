Crecen las matriculaciones de coches eléctricos mientras la gasolina sigue creciendo: estas son las cifras

El aumento de la oferta de vehículos eléctricos ha empujado sus precios a la baja. Este es uno de los motivos del aumento de la demanda. "Si me he planteado comprarme uno, ya no solo por la sostenibilidad del planeta, sino porque el precio al que se está poniendo la gasolina es más rentable", explica Nacho. 2022 cerró con más de 100.000 unidades matriculadas, cifras históricas, pero insuficientes para el objetivo de la descarbonización.

Arturo Pérez de Lucía, director general de AIDIBE, patronal de la movilidad eléctrica, pone la meta en "que entre 2023 y 2030 se matriculen 600.000 vehículos al año" para alcanzar el objetivo de cinco millones de vehículos eléctricos que tiene el Gobierno para 2030. Para alcanzar este reto también demandan agilizar las ayudas a la compra de coches y eliminar las barreras existentes a la hora de instalar infraestructuras de recarga.

La marca de vehículos Tesla ha sido la marca de vehículos eléctricos con mayor número de matriculaciones en 2022, con un total de 4.598 nuevos coches que recorrerán las carreteras españolas. En este sentido, el número de nuevos vehículos matriculados de la famosa marca creada por Elon Musk ha aumentado en un 43,2%, lo que la consolida como la marca de eléctricos líder en España en estos dos últimos años.

Estos buenos datos se pueden estar sustentando en varios factores, como por ejemplo las alzas que se registraron en el precio del combustible a lo largo del 2022; las ayudas lanzadas por la Unión Europea para la compra de vehículos electrificados; el deseo de los conductores de usar coches menos contaminantes o su necesidad de desplazarse por las zonas de bajas emisiones (ZBE) que entraron en vigor a lo largo y ancho del país a partir del pasado 1 de enero.