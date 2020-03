Coronavirus: Así es el plan de choque económico que prepara el Gobierno

El Gobierno ultima un paquete de medidas “serio y contundente” según Pedro Sánchez para hacer frente al impacto económico del coronavirus que ahora sí se reconoce que será importante. El plan está siendo coordinado por la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Todavía no sabemos cuánto dinero pretende movilizar y de esa cantidad, qué parte será financiada con los fondos que ha puesto Europa sobre la mesa. Fuentes del Ejecutivo sí admiten a COPE que no habrá límite presupuestario para hacer frente a esta crisis. Se cuenta con la flexibilidad de Bruselas para no contabilizar estos gastos como déficit público.

Estas son algunas de las medidas que incluirá el plan para ayudar a familias y empresas:

El Gobierno dará una ayuda a los padres que pierdan horas de trabajo para cuidar a sus hijos tras el cierre de los colegios . Lo ha avanzado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá en Onda Cero. Se trata de una prestación extraordinaria, sin coste alguno para la empresa, y que se está diseñando en este momento. Afirma que el coste de esta medida para las arcas del sistema es “significativo, pero manejable”.

Habrá moratorias, en principio de tres meses, en el pago de las cotizaciones sociales de empresas y autónomos.

El Estado asumirá el coste salarial de las cuarentenas. Se considerarán como bajas por enfermedad profesional lo que permite cobrar la prestación desde el primer día por una cuantía mayor y con cargo a la Administración.

Se facilitará la flexibilidad laboral para proteger el empleo con reducciones de jornadas o ajustes temporales y que las empresas no tengan que recurrir a despidos.

Habrá líneas de liquidez, a través del ICO, para que las pymes sobre todo no tengan problemas de solvencia.

Se aprobarán ayudas específicas para los sectores más afectados por la crisis como el turismo y el transporte.

Este jueves por la mañana Sánchez trasladará a los agentes sociales, a patronal y sindicatos, el contenido del plan de choque que aprobará un consejo de ministros extraordinario por la tarde.